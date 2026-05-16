HRT svečanim koncertom u Lisinskom obilježio 100 godina radija i 70 godina televizije

Hrvatska radiotelevizija obilježila je u petak svečanim koncertom u 'Lisinskom' 100. obljetnicu hrvatskog radija i 70. obljetnicu televizije, a premijer Andrej Plenković istaknuo je da HRT nije samo medij nego dio identiteta i kulture hrvatskog naroda. Plenković je posebno naglasio ulogu HRT-a u Domovinskom ratu kao ključnog javnog i nacionalnog medija koji je informirao javnost o ratnim zbivanjima i bio uz hrvatski narod u najtežim trenucima, kao i nezamjenjivu ulogu u pandemiji koronavirusa i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Pohvalio je i simfonijski, jazz i tamburaški orkestar te zbor HRT-a kao važne aktere hrvatske kulture te istaknuo važnost digitalizacije arhiva i dostupnosti sadržaja mlađoj publici.

Upozorio je na opasnosti digitalnog informacijskog prostora u kojem se, kako je rekao, "nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri" te naglasio da javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu. "To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformaciju", poručio je Plenković. Ravnatelj HRT-a Robert Šveb istaknuo je da HRT, kao jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, obilježava stotu obljetnicu od prvog radijskog signala 1926. te upozorio na izazove koje donosi digitalno okruženje globalnih platformi i algoritama.

Naglasio je da HRT mora postati multimedijski digitalni javni servis koji razumije nove navike publike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti, te da se javni servis ne mjeri samo gledanošću i slušanošću nego povjerenjem. "Povjerenje koje smo imali ovih prvih sto godina ne možemo samo naslijediti, ono se treba ponovo graditi svaki dan", rekao je. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je HRT kao čuvara hrvatskog identiteta i promotora svih vrijednosti u misiji javnog servisa te naglasila važnost osiguravanja transformacije u novim digitalnim uvjetima.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs prisjetio se prvih sjećanja na HRT, crno-bijelog televizora i dječjih emisija poput "Mende i Slavice", te podsjetio na važnost javnog servisa u životu hrvatskih građana. Program je uključio i podsjetnik na prvo javljanje na radiju 1926. te osvrt na kultne emisije koje su obilježile generacije, poput TV kalendara, Plodova zemlje i Pomorske večeri. U programu su sudjelovali urednici popularnih zabavnih emisija, informativnog programa i prognoze vremena. Svečanosti je prethodilo otvaranje izložbe dokumentarnih fotografija "Povijest HRT-a: jučer, danas, sutra", a svečani koncert "HRT 100 - Zauvijek prvi", uz Simfonijski orkestar HRT-a, vodili su Duško Ćurlić i Barbara Kolar.