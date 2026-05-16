Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI JUBILEJ

HRT svečanim koncertom u Lisinskom obilježio 100 godina radija i 70 godina televizije

Zagreb: Svečanost povodom obilježavnja 100 godina Hrvatske radiotelevizije
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Tonka Vuković/Hina
16.05.2026.
u 00:05

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs prisjetio se prvih sjećanja na HRT, crno-bijelog televizora i dječjih emisija poput "Mende i Slavice", te podsjetio na važnost javnog servisa u životu hrvatskih građana

Hrvatska radiotelevizija obilježila je u petak svečanim koncertom u 'Lisinskom' 100. obljetnicu hrvatskog radija i 70. obljetnicu televizije, a premijer Andrej Plenković istaknuo je da HRT nije samo medij nego dio identiteta i kulture hrvatskog naroda. Plenković je posebno naglasio ulogu HRT-a u Domovinskom ratu kao ključnog javnog i nacionalnog medija koji je informirao javnost o ratnim zbivanjima i bio uz hrvatski narod u najtežim trenucima, kao i nezamjenjivu ulogu u pandemiji koronavirusa i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Pohvalio je i simfonijski, jazz i tamburaški orkestar te zbor HRT-a kao važne aktere hrvatske kulture te istaknuo važnost digitalizacije arhiva i dostupnosti sadržaja mlađoj publici.

Upozorio je na opasnosti digitalnog informacijskog prostora u kojem se, kako je rekao, "nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri" te naglasio da javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu. "To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformaciju", poručio je Plenković. Ravnatelj HRT-a Robert Šveb istaknuo je da HRT, kao jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, obilježava stotu obljetnicu od prvog radijskog signala 1926. te upozorio na izazove koje donosi digitalno okruženje globalnih platformi i algoritama.

Naglasio je da HRT mora postati multimedijski digitalni javni servis koji razumije nove navike publike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti, te da se javni servis ne mjeri samo gledanošću i slušanošću nego povjerenjem. "Povjerenje koje smo imali ovih prvih sto godina ne možemo samo naslijediti, ono se treba ponovo graditi svaki dan", rekao je. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je HRT kao čuvara hrvatskog identiteta i promotora svih vrijednosti u misiji javnog servisa te naglasila važnost osiguravanja transformacije u novim digitalnim uvjetima.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs prisjetio se prvih sjećanja na HRT, crno-bijelog televizora i dječjih emisija poput "Mende i Slavice", te podsjetio na važnost javnog servisa u životu hrvatskih građana. Program je uključio i podsjetnik na prvo javljanje na radiju 1926.  te osvrt na kultne emisije koje su obilježile generacije, poput TV kalendara, Plodova zemlje i Pomorske večeri. U programu su sudjelovali urednici popularnih zabavnih emisija, informativnog programa i prognoze vremena. Svečanosti je prethodilo otvaranje izložbe dokumentarnih fotografija "Povijest HRT-a: jučer, danas, sutra", a svečani koncert "HRT 100 - Zauvijek prvi", uz Simfonijski orkestar HRT-a, vodili su Duško Ćurlić i Barbara Kolar.

FOTO Brojne poznate osobe obilježile veliki jubilej HRT-a
Zagreb: Svečanost povodom obilježavnja 100 godina Hrvatske radiotelevizije
1/78
Ključne riječi
obljetnica jubilej Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog HRT

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

VISOKORIZIČAN POTHVAT

Hrvatski piloti koji su, riskirajući živote, u jednom danu obogatili HRZ za još dva MiG-a: '4:0 za nas'

Samo sedam mjeseci nakon što je 25. listopada 1991., pilot Rudolf Perešin MiG-om 21 preletio iz JNA u Austriju, sletjevši na aerodrom u Klagenfurt, a u veljači 1992. godine na isti se, hrabri pothvat odlučio i pilot Danijel Borović, uslijedio je dvostruki prelet MIG-ova JNA u Hrvatsku. Na današnji dan, 15. svibnja 1992. godine, uspješno sletjevši na aerodrome u Zagrebu i Splitu, piloti Ivica Ivandić i Ivan Selak ojačali su Hrvatsko ratno zrakoplovstvo za dva nadzvučna 'lovca' iz sastava bivše JNA

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!