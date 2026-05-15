'NAJMOĆNIJA NA SVIJETU'

Putin najavio kako će do kraja godine raketa Satan 2 biti raspoređena u operativnu upotrebu, nakon godina neuspjeha

Danijel Prerad
15.05.2026.
u 21:59

Planirano raspoređivanje rakete - dizajnirane za isporuku nuklearnih bojevih glava za napad na ciljeve tisućama kilometara udaljene u Sjedinjenim Državama ili Europi - slijedi nakon godina neuspjeha i odgoda

Rusija će krajem ove godine rasporediti svoju novu stratešku nuklearnu interkontinentalnu balističku raketu Sarmat , rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon što su je njegove snage testirale u utorak, opisujući raketu kao "najmoćniju na svijetu".

Državna televizija prikazala je Sergeja Karakajeva, zapovjednika ruskih strateških raketnih snaga, kako izvještava Putina o, kako je rekao, uspješnom probnom lansiranju rakete Sarmat u utorak. „Raspoređivanje lansera opremljenih raketnim sustavom Sarmat značajno će poboljšati borbene sposobnosti kopnenih strateških nuklearnih snaga u smislu jamčenja uništavanja ciljeva i rješavanja problema strateškog odvraćanja“, rekao je Karakajev.

Vladimir Putin Sarmat balistička raketa

Avatar Le-Freak
Le-Freak
22:18 15.05.2026.

Saran je u Moskvi vec neko vrijeme.

DA
Davor200
22:40 15.05.2026.

Ne razumijem? Samo da oni ispale trećinu nuklearnog arsenala svijeta više nema.

DP
Dpejakovic2
23:10 15.05.2026.

Putun je pobio novinare, političke protivnike i poslao u smrt milijun Rusa i Ukrajinaca. Nije ni čudo što je nazvao raketu po onome kojemu i služi.

