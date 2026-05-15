Putin najavio kako će do kraja godine raketa Satan 2 biti raspoređena u operativnu upotrebu, nakon godina neuspjeha

Rusija će krajem ove godine rasporediti svoju novu stratešku nuklearnu interkontinentalnu balističku raketu Sarmat , rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon što su je njegove snage testirale u utorak, opisujući raketu kao "najmoćniju na svijetu".



Državna televizija prikazala je Sergeja Karakajeva, zapovjednika ruskih strateških raketnih snaga, kako izvještava Putina o, kako je rekao, uspješnom probnom lansiranju rakete Sarmat u utorak. „Raspoređivanje lansera opremljenih raketnim sustavom Sarmat značajno će poboljšati borbene sposobnosti kopnenih strateških nuklearnih snaga u smislu jamčenja uništavanja ciljeva i rješavanja problema strateškog odvraćanja“, rekao je Karakajev.