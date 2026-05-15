Ukrajina tvrdi: Ruske rakete kojima je napadnut Kijev pune su američkih i europskih dijelova

Prema navodima ukrajinskih vlasti, ruski krstareći projektili korišteni u smrtonosnom napadu na Ukrajinu u četvrtak proizvedeni su ove godine uz korištenje komponenti sa zapada, što naglašava sposobnost Moskve da zaobiđe sankcije. Fotografije ostataka projektila iz udara na stambenu zgradu u Kijevu, u kojem su poginule najmanje 24 osobe, čini se da prikazuju dijelove projektila Kh-101, jednog od najnaprednijih ruskih krstarećih projektila korištenih u zračnim napadima na Ukrajinu. Fotografije su pregledali ukrajinski dužnosnici, neovisni stručnjak i Financial Times. Vladyslav Vlasiuk, glavni ukrajinski dužnosnik za sankcije, rekao je za Financial Times da su svi krstareći projektili Kh-101 koji su pogodili Kijev i koje su analizirali ukrajinski stručnjaci, uključujući onaj koji je pogodio stambenu zgradu u glavnom gradu, proizvedeni u drugom tromjesečju 2026. godine.

"Svaki projektil sadržavao je više od 100 komponenti zapadne proizvodnje", napisao je Vlasiuk u četvrtak na platformi X. Identičan projektil Kh-101 onome koji je pogodio stambenu zgradu, analiziran nakon napada 20. siječnja, sadržavao je čipove američkih brendova poput Texas Instruments, Advanced Micro Devices i Kyocera, kao i njemačke tvrtke Harting Technology Group, nizozemske Nexperia i drugih, prema dokumentu koji je ured predsjednika Volodimira Zelenskog dostavio Financial Timesu. Nekoliko dijelova nosilo je serijske brojeve koji pokazuju da su proizvedeni 2024. i 2025. godine, dugo nakon uvođenja sankcija. U ostacima projektila iz siječnja pronađene su i komponente kineske i tajvanske proizvodnje.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je u četvrtak da je 35 od 56 projektila koje je Rusija ispalila tijekom najvećeg kombiniranog napada u ratu unutar 24 sata bilo upravo projektila Kh-101. Projektil, koji se lansira s donje strane zrakoplova, ima i varijantu Kh-102 koja nosi nuklearnu bojevu glavu. Zelenski je rekao da je Rusija između srijede i četvrtka lansirala i više od 1560 dronova na ukrajinske gradove, što predstavlja najveći kombinirani raketni i dronski napad od početka rata. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je izvelo "masovni napad koristeći visokoprecizno dalekometno oružje lansirano s kopna, iz zraka i s mora", uključujući hipersonične projektile Kinzhal i dronove, na ukrajinske obrambene objekte i infrastrukturu. Tvrdili su da su napadi, pokrenuti nakon isteka trodnevnog primirja koje je posredovao SAD, bili odgovor na ukrajinske napade. Ministarstvo je navelo da su svi projektili pogodili svoje ciljeve te nije komentiralo udar na stambenu zgradu.

Rusija je znatno povećala proizvodnju projektila Kh-101 otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Financial Times je izvijestio da je proizvodnja 2024. bila osam puta veća nego prije rata. U to vrijeme ruske su snage projektilom Kh-101, koji je također sadržavao zapadne komponente, uništile dječju bolnicu u Kijevu. Iako je Rusija znatno proširila kapacitete za proizvodnju projektila, zemlja je i dalje ovisna o proizvodima zapadnog dizajna u nekim ključnim područjima, uključujući mikroelektroniku. Budući da mnogi od tih proizvoda podliježu američkim izvoznim kontrolama, dio njih sada se proizvodi u Kini. Pravila izvoza teško je provoditi jer se proizvodi, nakon što ih prodaju zapadne kompanije, mogu preprodavati preko trećih strana ruskim kupcima. Pokazalo se i da su neke komponente pronađene u ruskim projektilima krivotvorine, odnosno kopije zapadnih proizvoda proizvedene u kineskim tvornicama.

Fabian Hoffmann, stručnjak za raketnu tehnologiju sa Sveučilišta u Oslu, pregledao je fotografije i rekao da ostaci nalikuju projektilu Kh-101 "na temelju onoga što vjerujem da je ostatak turboventilatorskog motora i dijela konstrukcije". "S obzirom na profil štete, riječ je ili o balističkom ili o krstarećem projektilu", rekao je. "Nema šanse da je ovo bio dron". Fotografije potvrđenih ostataka projektila Kh-101 i javno dostupne slike njegova motora također se podudaraju s ostacima prikazanim na fotografijama dostavljenima Financial Timesu. Nije jasno što je ruska vojska ciljala ako meta nije bila stambena zgrada. Ruske snage tijekom rata namjerno su gađale civilnu infrastrukturu. No projektili Kh-101 također mogu skrenuti s kursa zbog elektroničkog ratovanja.

"Rekao bih da je riječ ili o zalutalom projektilu, namjernoj odluci o gađanju ili ruskom obavještajnom propustu", rekao je Hoffmann. Dodao je da je ometanje signala moglo igrati ulogu. "Alternativno, faktor je mogao biti sustavni kvar koji sprječava pravilno funkcioniranje sustava navođenja", dodao je. Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je ovog tjedna da je njegova protuzračna obrana od početka 2026. presrela oko 88 posto ruskih krstarećih projektila Kh-101, Kh-55 i Kh-555. No ministarstvo navodi da je njihovo obaranje postalo teže zbog tehnoloških modifikacija koje su Rusi uveli kako bi projektili bili nevidljiviji i smrtonosniji. Ministarstvo tvrdi da je Rusija počela "ugrađivati drugu bojevu glavu smanjenjem kapaciteta spremnika goriva" u projektile Kh-101, opremati ih "kazetnim streljivom s cirkonijevim elementima" radi izazivanja veće štete, nadograđivati navigacijski sustav te dodavati nove elemente protiv ometanja.

Dok se Kijev u petak budio u mirnijem jutru, glavni grad obilježio je dan žalosti u čast žrtvama napada na stambenu zgradu. Posjećujući mjesto udara u petak ujutro, premijerka Yulia Svyrydenko rekla je da je među poginulim civilima bilo i troje djece, dok je još 48 osoba ozlijeđeno. Jedna od žrtava bila je 12-godišnja Liubava Yakovleva, čiji je otac poginuo braneći Ukrajinu na prvim crtama bojišta, rekla je Svyrydenko. Na mjestu napada, uz premijerku, Zelenski je pozvao zapadne saveznike Ukrajine da izvrše veći "pritisak" na Rusiju kako bi okončala rat. "Svijet mora zapamtiti cijenu koju Ukrajina svakodnevno plaća kako se ruska agresija ne bi proširila na druge narode", rekao je.