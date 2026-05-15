BURA U REGIJI

Vučić potaknuo 'rat' priopćenjima srbijanskog i crnogorskog MVP-a nakon što je izjavio da bi 'pljunuo sebi u lice' dolaskom u Podgoricu

Beograd: Aleksandar Vučić sastao se s veleposlanikom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom
Damir Ramović/Hina
15.05.2026.
u 20:15

"Neprihvatljivo je i politički neodgovorno da se jubilej obnove crnogorske neovisnosti pokušava predstavljati kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda", navodi se u reakciji MVP-a Crne Gore

Pravi rat priopćenjima razbuktao se u petak između ministarstava vanjskih poslova Crne Gore i Srbije, nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić priopćio da neće doći u Podgoricu na proslavu 20 godina od obnove neovisnosti kojom se "slavi odcjepljenje od Srbije", te da bi tim postupkom "pljunuo sebi u lice". Reagiralo je crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova priopćivši da Vučić, povodom dva desetljeća od obnove crnogorske neovisnosti, nastavlja s retorikom koja ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima i međusobnom poštovanju. Vučića su podsjetili da se Crna Gora nije "odcijepila" od Srbije, niti je ikada bila dio Srbije u smislu u kojem to on želi predstaviti.

"Naprotiv, Crna Gora i Srbija bile su ravnopravne članice državne zajednice nastale nakon raspada bivše SFRJ, a obnovom svoje neovisnosti Crna Gora omogućila je i Srbiji nastavak svog državno-pravnog kontinuiteta kao samostalne države. Zato je neprihvatljivo i politički neodgovorno da se jubilej obnove crnogorske neovisnosti pokušava predstavljati kao čin usmjeren protiv Srbije ili srpskog naroda", navodi se u reakciji MVP-a Crne Gore. Dodaje se da Crna Gora svoju neovisnost ne slavi protiv bilo koga, već u čast slobodno izražene volje svojih građana, svoje povijesne, državne i identitetske posebnosti, kao i prava svakog naroda da demokratski odlučuje o svojoj budućnosti.

Na ovo priopćenje reagiralo je srbijansko ministarstvo vanjskih poslova navodeći da Beograd ne treba šutjeti pred pokušajima da se povijesna istina i činjenice izbrišu ili relativiziraju. također se navodi da MVP Crne Gore bez ikakvog stvarnog povoda i potrebe konstruira povod za javni napad na srbijanskog predsjednika, zadajući nepotreban udarac međudržavnim odnosima. "Predsjednik Vučić, koristeći svoje neotuđivo pravo da iznese vlastito mišljenje, nijednu ružnu riječ nije uputio na račun ili u vezi s Crnom Gorom. Iznio je sasvim legitiman i ni po čemu uvredljiv stav da ne želi slaviti razdvajanje dvije bliske i bratske države", stoji u priopćenju srbijanskog MVP-a.

Uskoro je uslijedio odgovor crnogorskih kolega koji su napisali da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo "razdvajanje od Srbije", već "naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti". "Stoga je afirmativno za buduće odnose Crne Gore i Srbije što MVP, isticanjem prava predsjednika Vučića na osobno mišljenje, istovremeno šalje poruku da se ograđuje od njegovih stavova. Građanima obje države nije teško procijeniti koja strana, u kojem obimu i na koji način daje doprinos dobrosusjedskim odnosima", stoji u priopćenju crnogorskog MVP-a.

Crna Gora 21. svibnja proslavit će dvadeset godina od obnove neovisnosti. Crnogorska vlada organizirala je niz svečanosti koje će kulminirati velikim prijemom premijera Milojka Spajića u Podgorici 20. svibnja, a dan kasnije u glavnom gradu održat će se koncert svjetske zvijezde Rickyja Martina. Crna Gora je 21. svibnja 2006., nakon provedenog referenduma, obnovila neovisnost od tadašnje Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Prema službenim rezultatima, na referendumu je glasalo 86,5 posto ukupnog broja birača, a obnovu crnogorske samostalnosti podržalo je 55,5 posto građana, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5 posto. Skupština Crne Gore prethodno je usvojila Zakon o referendumu, koji je dogovoren uz preporuku Europske unije. Za uspjeh referenduma bilo je potrebno da ga podrži 55 posto birača koji su izašli na glasanje.

BR
bravar88
20:36 15.05.2026.

Teško će se Crna Gora kao i Hrvatska riješiti srpske kuge koja se više od stoljeća uvlačila na razne načine.

Ivankodil
Ivankodil
20:33 15.05.2026.

Srbija je remetilački faktor na ovim prostorima baš kao RuSSija u svojem okruženju

rubinet
rubinet
20:56 15.05.2026.

Sjećamo se : Dva oka u glavi. Stoga s njima treba biti oprezan. Oprezan!

