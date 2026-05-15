VIDEO 'Nezgoda' djeveruše postala viralna, haljina joj nije izdržala: 'Čim sam se nagnula, osjetila sam...'

Australska djeveruša postala je viralna zvijezda nakon što je tijekom plesnog nastupa na vjenčanju doživjela spektakularnu nezgodu s haljinom. Georgie Ball (28), fizioterapeutkinja iz Newcastlea, slavila je vjenčanje svoje najbolje prijateljice Ellie u gradiću Mudgee u Novom Južnom Walesu. Tijekom zajedničkog ulaska na svadbeni prijem sve je krenulo po zlu. Georgie i njezin brat, koji je bio jedan od djevera, odlučili su izvesti koordinirani plesni pokret – „crva“. No već pri prvom pokretu stražnji šav njezine duge haljine potpuno se rasparao, otkrivši više nego što je bilo planirano, piše The Nightly.

Video nesretnog trenutka brzo je postao viralan te je na TikToku sakupio više od 8,6 milijuna pregleda. Samoj Georgie nije bilo iznenađenje što se haljina raspala. Kaže da je „kreacija bila predisponirana za katastrofu“ još satima ranije. „Popili smo nekoliko pića prije ceremonije i odlučili: ‘Hajdemo napraviti zvijezdu i ući u crva‘“, ispričala je. Već tijekom probe na terasi osjetila je da haljina puca po šavovima, ali prijatelji su je uvjerili da je riječ samo o maloj poderotini. Kako je prijem bio za nekoliko minuta, odlučila je riskirati. Odustala je od zvijezde, ali je ipak izvela „crva“. „Čim sam se nagnula nekoliko centimetara naprijed, osjetila sam da je šav pukao. Pomislila sam: ‘Pa već sam krenula – show se nastavlja‘“, rekla je kroz smijeh.

Tijekom plesa ostala je i bez štikli, pa se mučila ustati dok su se gosti glasno smijali. Nakon ulaska u dvoranu okupili su se oko nje i haljinu joj pričvrstili s gotovo 20 ziherica. No ni to nije dugo trajalo. „Čim sam sjela za večeru, osjetila sam da se ziherice otvaraju“, priznala je Georgie. Na kraju joj je mladenkina majka posudila šal kojim se ogrnula. Uz širok osmijeh i novu dozu samopouzdanja, Georgie je kasnije ponovno izašla na pozornicu i – izvela „crva“. Video je snimila kreatorica sadržaja Paulina (profil By Your Side Socials), koja je ostala šokirana prizorom. „Na videu se jasno čuje šok, a odmah zatim i provala smijeha“, rekla je. Video je objavljen uz dopuštenje mladenke i Georgie.

Komentari su bili podijeljeni – neki pišu da bi ih takva nezgoda „proganjala do kraja života“, dok su drugi puni divljenja prema Georgienom samopouzdanju i stavu. Sama Georgie kaže da sljedeći dan nije osjećala ni trunku srama te da joj nitko nije prigovarao. Haljina je trenutno na kemijskom čišćenju – i dalje poderana.