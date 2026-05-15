Generali uvjerili Putina da mogu zauzeti cijeli Donbas do jeseni, što nakon toga?

Ruski predsjednik Vladimir Putin očito je odlučan u tome da nastavi rat u Ukrajini. Unatoč značajnim gubicima i rastućem nezadovoljstvu kod kuće, čelnik Kremlja i dalje vjeruje u vojne uspjehe, prema izvješću koje je objavio Financial Times. On navodi, pozivajući se na izvore upoznate sa stavom Kremlja, kako su ruski vojni generali uvjerili Putina da njihove trupe mogu zauzeti cijeli Donbas najkasnije do jeseni 2026. godine.



Međutim, stručnjaci sumnjaju u ostvarivost tog cilja. Dio Donbasa, industrijskog središta u istočnoj Ukrajini, već su okupirale ruske milicije 2014. godine, ali ruskim snagama do danas nedostaju četiri veća grada kako bi stekle potpunu kontrolu nad tim područjem. Američki Institut za ratne studije (ISW) procijenio je u travnju ove godine da bi Rusija, u optimističnim pretpostavkama, mogla zauzeti Donecku regiju najranije krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U travnju ove godine, prvi put u gotovo dvije godine, ukrajinske oružane snage uspjele su, gledajući cijelo bojište, ponovno zauzeti više teritorija nego što su ruske trupe osvojile. Međutim, čini se da Putin vjeruje u priču svojih savjetnika, koji mu navodno govore o slabljenju ukrajinske fronte. "Kažu mu da Ukrajinci imaju probleme, da se njihova fronta urušava i da im ponestaje ljudi", citirao je izvor Financial Timesa.