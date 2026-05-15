'Anatolski Švabo' prvi je premijer turskih korijena u povijesti Njemačke

Član Zelenih Cem Özdemir (60) izabran je za ministra-predsjednika iliti premijera Baden-Württemberga, prvi šef vlade te njemačke savezne države s turskim korijenima. Na glasovanju je dobio 93 od 157 glasova, 26 zastupnika glasalo je protiv njega, a četiri su bila suzdržana. Ostali se nisu pojavili. Manji broj glasova od očekivanih govori o nesuglasicama unutar vladajuće koalicije Zelenih i CDU-a koja ima 112 mjesta u parlamentu, dakle 19 više nego je Özdemir dobio. Prije glasovanja parlamentarna skupina AfD-a pokušala je taktičkim manevrom spriječiti njegov izbor. Kao kandidata nominirala je čelnika CDU-a Manuela Hagela, navodeći da su birači na izborima izabrali "desni centar". No, manevar nije uspio.

Prema sporazumu između CDU-a i Zelenih, Hagel bi, kako pišu njemački mediji, trebao postati ministar unutarnjih poslova i zamjenik ministra-predsjednika. Hagel je i prije glasovanja rekao da ne podržava AfD-ovu nominaciju i da će on osobno glasati za Özdemira. CDU se, naglasio je, zalaže za jedinstvo i stabilnost nakon izbora. Hagel je na kraju ipak dobio 34 glasa od 35 koliko ih AfD ima u parlamentu. Özdemir preuzima vlast od Winfrieda Kretschmanna, svog stranačkog kolege iz Zelene stranke, koji se na izborima u ožujku nije kandidirao zbog poznih godina.

Na izborima 8. ožujka, Zeleni su pobijedili s 30,2 posto glasova, a CDU im je disao za vratom s 29,7 posto. S 56 mjesta u državnom parlamentu, Zeleni i CDU sklopili su dogovor o zajedničkom programu za narednih pet godina. Pregovori nisu bili laki. Özdemir i predsjednik CDU-a Hagel potpisali su koalicijski sporazum prošlog ponedjeljka. Uz ostalo, najavljuju lbesplatnu i obveznu posljednju godinu vrtića, mjere za smanjenje birokracije...

Novi ministar-predsjednik, sin turskih imigranata koji su se 1960-ih iz Anatolije doselili na jug Njemačke, svoj izbor vidi i kao ohrabrenje za djecu s migrantskom pozadinom i iz radničkih obitelji poput njegove. Njegov je otac radio u tvornici tekstila, a majka je vodila krojačku radnju. - To što Nijemac turskog podrijetla postaje ministar-predsjednik Baden-Württemberga je priča o uspjehu, bez obzira na njegov politički stav. A Cem Özdemir je vrlo važan politički uzor mladima iz migrantske zajednice – rekao je predsjednik turske zajednice u Njemačkoj Gökay Sofuoğlu za RND.

Özdemir za sebe kaže da je "anatolski Švabo”. Bio je jedan od prvih zastupnika u Bundestagu s turskim korijenima, a 2008. postao je i prvi predsjednik jedne parlamentarne stranke čiji roditelji nisu rođeni u Njemačkoj. Özdemir je isticao da je njegova domovina oduvijek bila Njemačka. Kad su mu iz AfD-a prije osam godina poručili da se "vrati u svoju domovinu, Tursku”, odgovorio im je da je Bad Urach njegova švapska domovina i da neće dopustiti da je AfD uništi. Özdemir je rođen u prosincu 1965. u Bad Urachu, jugoistočno od Stuttgarta, i s 18 godina stekao je njemačko državljanstvo. Školovao se za odgajatelja i završio studij socijalne pedagogije. U politiku je ušao 1981. pridruživši se mladoj i maloj stranci Zelenih.

U parlament je ušao 1994.. Nije mu još bilo ni punih 30. Pisalo se kako je privatno koristio bonus milje stečene na službenim letovima, a kad je to procurilo u javnost, podnio je ostavku i uzeo višegodišnju stanku. Vratio se 2004. kao član Europskog parlamenta. Nakon pobjede socijaldemokrata, Zelenih i liberala prije pet godina imenovan je saveznim ministrom poljoprivrede u vladi kancelara Olafa Scholza. Bilo je to iznenađenje jer nije imao prethodnog iskustva u poljoprivrednoj politici. Kako bilo, postao je prvi ministar turskog podrijetla u povijesti Njemačke.

Kao ministar našao se na meti prosvjednika zbog ukidanja subvencija za dizel i uvođenje poreza za poljoprivredna vozila, što je dovelo do prosvjeda poljoprivrednika diljem zemlje. U vanjskoj politici, Özdemir je bio jedan od najvećih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina, pa je i prije napada na Ukrajinu u intervjuima govorio da mnogi gaje naivnu sliku o Putinu kojeg zanima širenje Rusije. Nema dobro mišljenje ni o turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Zabilježeno je ostalo kako je turski dnevni list Hürriyet objavio da je Özdemir "samo još po imenu jedan od nas".

Özdemir se protivi pristupanju Turske Europskoj uniji pod predsjednikom Erdoganom. Kad ga je kritizirao u govoru koji je održao u Kölnu u svibnju 2014., Erdoğan ga je nazvao "takozvanim Turčinom", a turski veleposlanik u Berlinu Hüseyin Avni Karslıoğlu pozvan je na razgovor u njemačko Ministarstvo vanjskih poslova. Özdemir je dao doprinos priznavanju armenskog genocida u lipnju 2016. u Bundestagu, što je također razljutilo Erdogana. Kritizirao je i masovna uhićenja i obračun s neistomišljenicima u Turskoj nakon neuspjelog pokušaja puča u srpnju 2016. Osudio je i tursku invaziju na sjever Sirije s ciljem protjerivanja sirijskih Kurda. Zbog prijetnji koje je primao dobio je policijsku zaštitu.