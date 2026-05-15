OTKRILA TAJNI AMERIČKI PROGRAM?

FBI nudi 200.000 dolara za bivšu američku agenticu optuženu da je špijunirala za Iran

Lorena Posavec
15.05.2026.
u 21:25

Witt je bila bivša protuobavještajna časnica Ureda za specijalne istrage američkog ratnog zrakoplovstva. Između 2003. i 2008. godine njezin posao uključivao je protuobavještajne zadatke koji su je odveli na Bliski istok

FBI nudi nagradu od 200.000 dolara za informacije koje bi mogle dovesti do uhićenja bivše obavještajne specijalistice američkog ratnog zrakoplovstva, koja je 2019. optužena za špijunažu u korist Irana. FBI je u četvrtak priopćio da još uvijek pokušava locirati Monicu Witt, za koju vjeruje da je prebjegla u Iran 2013. godine. Agencija navodi da vjeruje kako ona "vjerojatno i dalje podržava njegove zlonamjerne aktivnosti", misleći pritom na Iran. "FBI nije zaboravio i vjeruje da u ovom kritičnom trenutku iranske povijesti postoji netko tko zna nešto o njezinu boravištu", izjavio je u priopćenju Daniel Wierzbicki, specijalni agent zadužen za Protuobavještajni i kibernetički odjel terenskog ureda FBI-a u Washingtonu, vjerojatno aludirajući na aktualne napetosti između SAD-a i Irana. "FBI želi čuti vas kako biste nam pomogli uhititi Witt i privesti je pravdi", dodaje se u priopćenju.

Witt je bila bivša protuobavještajna časnica Ureda za specijalne istrage američkog ratnog zrakoplovstva. Između 2003. i 2008. godine njezin posao uključivao je protuobavještajne zadatke koji su je odveli na Bliski istok, piše CNN. Tadašnji pomoćnik državnog odvjetnika John Demers 2019. je tvrdio da je Iran ciljao i regrutirao Witt, a nakon njezina prebjega navodno je Iranu otkrila postojanje "visoko povjerljivog programa prikupljanja obavještajnih podataka" te identitet američkog obavještajnog časnika, "čime je ugrozila život te osobe".

Tužitelji su u optužnici naveli da je Witt od otprilike siječnja 2012. do svibnja 2015. u Iranu i drugdje izvan SAD-a surađivala s Irancima kako bi pružila "dokumente i informacije povezane s nacionalnom obranom Sjedinjenih Država, s namjerom i razlogom vjerovati da će se oni koristiti na štetu SAD-a i u korist Irana". Prema optužnici, nakon prebjega iranski državni dužnosnici osigurali su Witt "robu i usluge, uključujući smještaj i računalnu opremu", kako bi joj olakšali rad za njih. Nije jasno ima li u SAD-u odvjetnika koji je zastupa. Optužnicom su također obuhvaćena četvorica Iranaca zbog zavjere, pokušaja računalne provale i teške krađe identiteta.

