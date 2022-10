Zelenski: 'Rusi su minirali branu, stotine tisuća ljudi moglo bi patiti'. Eksplozije odjekuju u Harkivu

Rusi su minirali branu i jedinice hidroelektrane Kahovka, a u opasnosti je više od 80 mjesta, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iranci su na Krimu pomogli Rusima u napadima na Ukrajinu iranskim bespilotnim letjelicama, a američki napori da se obnovi iranski nuklearni sporazum zasad su na čekanju, objavila je Bijela kuća.

Tijek događaja:

7:27 - Niz eksplozija zabilježen je u ukrajinskom gradu Harkivu. Gradonačelnik Harkova Igor Terekhov izvijestio je da su se brojne eksplozije čule u gradu u petak rano ujutro.

"Niz eksplozija u Harkivu. Budite izuzetno oprezni", poručio je u objavi.

7:11 - Institut za proučavanje rata objavio je najnovije podatke s terena. Napominjemo, njihovi podaci u ovom trenutku nisu neovisno potvrđeni

"Ruske snage vjerojatno postavljaju uvjete za uklanjanje vojnih i okupacijskih elemenata sa zapadne obale rijeke Dnjepar u iščekivanju neposrednog ukrajinskog napredovanja. Ruske snage su vjerojatno naučile, barem djelomično, iz svojih neuspjeha tijekom paničnog ruskog povlačenja iz oblasti Harkova suočene s ranijom ukrajinskom protuofenzivom. Vojno razumna stvar bila bi ukloniti ljude i opremu u dobrom stanju kako bi se izbjegao još jedno razorno povlačenje", navode.

