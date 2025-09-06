Naši Portali
SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG

Zelenski poručuje Putinu: 'Smije doći u Kijev'

FILE PHOTO: France hosts 'Coalition of the Willing' meeting on support to Ukraine
Foto: LUDOVIC MARIN/REUTERS
1/2
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
06.09.2025.
u 15:20

“Ako ne želite da se sastanak održi, onda me pozovite u Moskvu”

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, odgovarajući na inzistiranje ruskog predsjednika Vladimira Putina da se njihov potencijalni sastanak mora održati u Moskvi, predložio je Kijev kao alternativnu lokaciju susreta. „Može doći u Kijev“, rekao je Zelenski američkoj televizijskoj postaji ABC News u intervjuu objavljenom u subotu.

Ukrajinski čelnik rekao je da ne može doći u Moskvu dok je njegova zemlja pod ruskim napadima i dodao da je Putinovo predlaganje Moskve samo taktika odugovlačenja. „Ne mogu ići u Moskvu... pošto je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakoga dana. Ne mogu ići u prijestolnicu ovog terorista. To je razumljivo i on to razumije“, rekao je ukrajinski predsjednik.  Govoreći na engleskom jeziku, Zelenski je poručio da se Putinu ne može vjerovati i da se on "igra" sa Sjedinjenim Državama.

Ukrajinski predsjednik je više puta tražio sastanak s Putinom kako bi pregovarali o prekidu vatre u ruskom ratu protiv njegove zemlje, koji je Putin započeo u veljači 2022. Prema ukrajinskim izvorima, najmanje sedam zemalja ponudilo je da budu domaćini takvog samita. Među njima su Turska, kao i tri zaljevske države koje se smatraju neutralnima u sukobu.

Putin je rekao u srijedu da bi Zelenski mogao doći u Moskvu kad bude bilo izgleda za pozitivan ishod. Govoreći na ekonomskom forumu u Vladivostoku u petak, Putin je još jednom doveo u pitanje svrhu takvih razgovora, ponovivši svoje poricanje Zelenskievog legitimiteta. Zelenski je već u četvrtak odbacio Moskvu kao mjesto za pregovore. „Ako ne želite da se sastanak održi, onda me pozovite u Moskvu“, rekao je Zelenski.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina Zelenski Putin

KI
kimi
15:45 06.09.2025.

Znamo da je Zelenski stand upp komičar al neka vodi računa šta želi jer Putin može doći al sa povelikom pratnjom

