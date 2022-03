Zelenski: Čuli smo da ne možemo pristupiti NATO-u. To je istina i to se treba priznati

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je rekao da "treba priznati" da Ukrajina neće moći pristupiti NATO-u, javlja AFP i podsjeća da je to jedno od glavnih pitanja koje poteže Rusija kako bi opravdala svoju invaziju na tu zemlju.

Predsjednik je to kazao na 20. dan invazije ruskih snaga koje bombardiraju ukrajinske gradove i u utorak su ubile pet osoba u prijestolnici Kijevu, dok se civili pokušavaju evakuirati humanitarnim konvojima, a parlament je produljio izvanredno stanje.

"Godinama čekamo da se vrata otvore, no također smo čuli da ne možemo pristupiti tom članstvu. To je istina i to se mora priznati", rekao je Zelenskij na video konferenciji s čelnicima zemalja Združenih ekspedicijskih snaga, koalicije predvođene Velikom Britanijom.

Britanski premijer Boris Johnson ugostio je čelnike Združenih ekspedicijskih snaga (JEF), sjevernoeuropske sigurnosne koalicije, koja okuplja predstavnike Danske, Finske, Estonije, Islanda, Latvije, Litve, Nizozemske, Švedske i Norveške.

Zelenski je na tom virtualnom sastanku rekao da shvaća da Ukrajini nisu otvorena vrata u članstvo NATO-a i stoga predlaže neovisan način na koji bi sebe zaštitila, pod uvjetom da dobije sigurnosna jamstva.

"Ako ne možemo ući kroz otvorena vrata, tada moramo surađivati s udruženjima s kojima možemo, koja će nam pomoći, zaštiti nas (...) i dobiti zasebna jamstva", rekao je Zelenskij u video poruci.

Također je rekao da je članak 5 NATO-a slabiji nego ikada prije.

Naveo je da je u današnjem zračnom napadu na Kijev poginulo pet ljudi te da su humanitarni koridori trenutno djelomično otvoreni.

Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, danas je izglasao produljenje ratnog stanja za još 30 dana, od 26. ožujka, potvrdivši prijedlog zakona koji je podnio predsjednik Zelenskij.

Ratno stanje uvedeno je 24. veljače na razdoblje od 30 dana, nakon što je Rusija pokrenula "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini, kako je ona naziva, a što je najveći napad na neku europsku državu od Drugog svjetskog rata.

