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NOVO ISTRAŽIVANJE

Snažni mišići prsa i leđa mogli bi smanjiti rizik od srčanog udara

Srčani udar
unsplash
Autor
Vedran Balen
01.07.2026.
u 14:38

Analiza uz pomoć umjetne inteligencije pokazala da gušće mišićno tkivo povezano je s duljim životom

Ljudi koji imaju snažnije i kvalitetnije mišiće prsa i leđa mogli bi imati manji rizik od srčanog udara i prijevremene smrti, pokazuje novo istraživanje provedeno uz pomoć umjetne inteligencije. Znanstvenici predvođeni stručnjacima sa Sveučilišta u Edinburghu analizirali su snimke prsnog koša 1722 pacijenta, većinom u pedesetim godinama, koji su se liječnicima javili zbog bolova u prsima. Pokazalo se da su osobe s većom gustoćom mišića u području prsa i leđa imale manju vjerojatnost srčanog udara ili smrti u deset godina nakon snimanja.

Istraživači smatraju da se radi o osobama koje su tjelesno aktivnije i imaju snažniju muskulaturu trupa. Rezultati objavljeni u časopisu Radiology upućuju na to da kvaliteta mišića, a ne samo njihova veličina, može imati važnu ulogu u zaštiti srca, prenosi The Guardian. Umjetna inteligencija analizirala je sastav tijela na snimkama – mišiće, organe, kosti i masno tkivo. Gušći mišići na snimkama izgledaju svjetlije jer sadrže manje masnog tkiva.

Za svakih deset bodova povećanja gustoće mišića, rizik od srčanog udara bio je manji za 31 posto, dok je rizik od smrti tijekom idućih deset godina bio manji za 39 posto. Stručnjaci vjeruju da bi se u budućnosti rutinskim snimanjima srca moglo otkriti osobe s lošijom kvalitetom mišića, koje bi imale koristi od ciljane tjelesne aktivnosti i dodatnog praćenja. Profesorica Michelle Williams, jedna od autorica studije, kaže da ju je istraživanje potaknulo na redovito vježbanje i svakodnevne šetnje. Iako je potrebno još istraživanja, rezultati su još jedan dokaz važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje srca.

Ključne riječi
analiza srčani udar mišići

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