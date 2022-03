Eksplozije odjekuju oko grada Lavova, pogođena velika vojna baza. NATO: Rusi bi mogli upotrijebiti kemijsko oružje

Sirene za zračni napad oglasile su se u nekoliko dijelova Ukrajine. Uzbune su se oglasili u Žitomiru, zapadno od glavnog grada Kijeva, kao i u regiji Ternopil, Rivne i Ivano-Frankivsk na zapadu. Ruske snage napale su Lavov, očevici tvrde da odjekuku eksplozije. U Mariupolju na jugoistoku zemlje ruske snage napreduju te su zauzele periferiju lučkog grada. Satelitske fotografije koje je u subotu napravila privatna američka tvrtka pokazale su veliku štetu u gradu. Ukrajinski dužnosnici također su potvrdili da su njihove snage napustile mali obližnji grad Volnovakhu, za koji kažu da je potpuno uništen. Ukrajinski dužnosnici tvrde da su ruski vojnici pucali na konvoj žena i djece u blizini Kijeva, ubivši sedam osoba. Moskva još nije komentirala ove optužbe. Više od 1,6 milijuna ljudi do sada je pobjeglo iz Ukrajine u Poljsku otkako je sukob počeo prije više od dva tjedna.

6:48 - Vojni dužnosnici Lavova rekli su da su ruske snage izvele zračni napad i ispalile osam projektila na Međunarodni centar za održavanje mira i sigurnosti, prenosi ukrajinski BBC. Centar se nalazi u okrugu Yavoriv, oko 30 km sjeverozapadno od Lavova, i vojni je poligon.

Kako javlja CNN riječ je o ogromnoj vojnoj bazi koja uključuje centar za obuku vojnika, pretežno za mirovne misije. Prema preliminarnim podacima, Rusija je ispalila osam projektila u blizini Lavova, priopćila je regionalna vlada. Dužnosnici istražuju ima li žrtava. Višestruke eksplozije čule su se nešto prije 6 sati ujutro po lokalnom vremenu u blizini grada, izvijestila je ekipa CNN-a na terenu.

6:42 - Sirene za zračni napad oglasile su se u nekoliko dijelova Ukrajine, javlja ukrajinska novinska agencija Ukrinform. Uzbune su se oglasili u Žitomiru, zapadno od glavnog grada Kijeva, kao i u regiji Ternopil, Rivne i Ivano-Frankivsk na zapadu. Sirene su se također oglasile u regiji Volyn na sjeverozapadu i Kramatorsku na istoku Ukrajine.

6:20 - Nekoliko očevidaca reklo je za BBC da su čuli eksplozije u regiji grada Lavova. Novinska agencija UNIAN također je citirala korisnike društvenih mreža koji su izvijestili o dvije snažne eksplozije u gradu. Prema izvješćima lokalnih medija, sirene za zračne napade su se oglašavale tijekom cijele noći u Lavovu i mnogim drugim regijama Ukrajine.

Kyiv Independent u međuvremenu kaže da postoje izvješća da je Lavov pod ruskim raketnim napadima. Uzrok eksplozija još uvijek nije poznat, a BBC ne može potvrditi iskaze očevidaca. Lavov je uporište na zapadu Ukrajine gdje se trenutno nalaze mnoge strane medijske ekipe i grad kroz koji prolaze mnoge izbjeglice na putu iz Ukrajine.

⚡️Multiple explosions heard in Lviv and Kherson and reports that Lviv is under Russian missile attacks.