Austrijska savezna Vlada narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, zajedno s devet saveznih pokrajina i općinama nakon dugog natezanja ipak je u srijedu kasno u noći postigla suglasje o partnerstvu za provedbu državnih reformi na najvažnijim društvenim područjima. Na konferenciji za novinare sazvanoj danas ujutro, kratko iza ponoći, u čudnovatih 0,30 sati, austrijski konzervativni kancelar Christian Stocker, socijaldemokratski potkancelar Andreas Babler i šefica austrijske diplomacije i stranke Neos Beate Meinl Reisinger, potpomognuti pokrajinskim poglavarina i općinskin zastupnicima izvijestili su da je postignut dogovor o važnim reformama na području obrazovanja, zdravstva, energetike i uprave. Uz opasku da je od svih tih područja zdravstvo najvažnije područje i u njemu najviše toga treba mijenjati. I da upravljanje fragmentiranim sustavom odgovornosti mora biti koordiniranije.

Predstavnici Vlade du rekli da će se troškovi prebaciti s bolnica na znatno jeftiniji ambulantni sektor. Cilj je znatno proširenje jedinica primarne zaštite i ambulantne specijalističke skrbi. Sa sadašnjih 120 na čak 600. Kancelar Stocker je istakao da će za specijalističke medicinske centre biti osigurano financiranje iz jednog središnjeg izvora. Pritom nije naveo pojedinosti.

Ono što je Stocker naveo je da je glavni cilj te reforme skratiti vrijeme č̣ekanja na specijalističke i ostale liječničke usluge. Potkancelar Babler je rekao: "Morali smo čekati 28 godina da bi Austrija sudjelovala na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ne želimo čekati još 28 godina da se austrijski zdravstveni sustav vrati na svjetski vrh". Babler je podebno naglasio značahmj digitalizacije u zdravstvu, kako građani ne bi "morali trčati od liječnika do liječnika s punom torbom nalaza i papira". Osim toga, Vladinim je programom odlučeno da će privatni liječnici morati uzimati i pacijente iz javnog zdravstva, kada će to biti nužno.

Čelnica Neosa Meinl Reisinger je govorila o centralizaciji upravljanja, planiranja kao i "financiranja iz jednog izvora". Vlada je također, s pokrajinama i općinama odlučila na državnoj razini uvesti jedinstvene standarde za predškolski odgoj i obrazovanje. Meinl Reisinger je tražila ukidanje dvotrećinske većine za donošenje zakona na energetskom sektoru.

Svi govornici su se složili da je reformatorski put "dug", ali ono što je najvažnije, njegov je "smjer kretanja usaglašen". Mediji navode kako je postignuto suglasje u partnerstvu o nužnim državnim reformama, ali još uvijek ima mnogo "otvorenih pitanja". Glavna poruka Vladinih predstavnika je glasila: Društvo, gospodarstvo i država nalaze se u promjenama. "Stoga ljudi s pravom očekuju da država brzo odlučuje, pouzdano postupa i njihova pitanja jednostavno, učinkovito i građanima blisko, rješava". Svi govornici su obećali ostatak ove godine iskoristiti za postizanje solidnih reformatorskih rezultata.