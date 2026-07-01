Vojni režim u Nigeru uhitio desetke pripadnike LGBTQ+ populacije

U Nigeru je u tijeku svojevrsni „lov na vještice“ protiv pripadnika LGBTQ+ zajednice. Deseci ljudi u toj zapadnoafričkoj državi uhićeni su nakon što je početkom godine uveden novi kazneni zakon kojim su prvi put u povijesti zemlje istospolni odnosi proglašeni kaznenim djelom, prenosi The Guardian. Prema lokalnim medijima, uhićeno je najmanje 40 osoba, dok je 16 muškaraca, među kojima i visokopozicionirani vojni dužnosnici, završilo u zatvoru. Organizacije koje pružaju usluge povezane s prevencijom i liječenjem HIV-a za muškarce koji imaju odnose s muškarcima morale su obustaviti rad.

- Nakon ovog progona i uhićenja koja se događaju, atmosfera je uistinu otrovna - rekao je izvor koji je želio ostati anoniman. Dodao je kako se pripadnici LGBTQ+ zajednice skrivaju jer strahuju za svoju sigurnost, a mnogi su izgubili kontakt sa zdravstvenim službama.

Novi nigerski kazneni zakon, donesen u veljači, propisuje zatvorsku kaznu do 10 godina i novčanu kaznu do 100 milijuna zapadnoafričkih CFA franaka za „nepristojne ili neprirodne činove“ te seksualne odnose između osoba istog spola.

Promjene dolaze nakon sličnih zakona u susjednim Maliju i Burkini Faso. Vojni vođa Nigerije, general Abdourahamane Tiani, koji je vlast preuzeo državnim udarom 2023., posljednjih godina zagovara antiimperijalističku politiku i suradnju sa susjednim vojnim režimima. Politologinja i panafrička aktivistica Larissa Kojoué odbacila je tvrdnje da je homoseksualnost povezana sa zapadnom kulturom. - Politički lideri to koriste za ostvarivanje vlastitih ciljeva, pozivajući se na afričke vrijednosti, suverenitet i kulturu, dok istodobno ugrožavaju ljudska prava - rekla je.

Novi zakon predviđa i do 20 godina zatvora za sudjelovanje, organiziranje ili prisustvovanje istospolnim brakovima, kao i za osobe i organizacije koje podržavaju LGBTQ+ zajednicu.

Zdravstveni radnici upozoravaju na moguće posljedice. Muškarci koji imaju odnose s muškarcima više nemaju pristup kondomima, testiranju ni PrEP terapiji koja štiti od HIV-a. - Kad se ljudi skrivaju, više ih ne možemo dosegnuti, a oni se neće moći zaštititi - upozorava izvor. Niger je nedavno bio među osam zemalja koje su glasale protiv deklaracije Ujedinjenih naroda o borbi protiv HIV-a i AIDS-a. Iako je broj novih infekcija u zapadnoj i središnjoj Africi posljednjih godina smanjen, subsaharska Afrika i dalje čini najveći udio ljudi koji žive s HIV-om u svijetu.

Organizacija za ljudska prava Front Line Defenders izrazila je duboku zabrinutost zbog razvoja događaja u Nigeru i pozvala vlasti da ukinu sve odredbe kojima se kažnjavaju ljudi zbog seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.