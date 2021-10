Zdravko i Višnja Pevec opisali najteže trenutke: 'Prodavala sam zlato da preživimo...'

Kada je pred Božić 2020. godine Zdravko Pevec izašao iz zatvora gdje je odslužio 11-mjesečnu kaznu, tvrdi kako nije imao ništa osim novih poslovnih ideja i obitelji. Sa suprugom Višnjom ispričao je kako su preživjeli trenutke kada im se cijeli svijet srušio.

"Uvijek sam govorio, moja najveća ljubav pored Višnje su kosilice i evo vratio sam se ja zajedno sa kosilicama na hrvatsko tržište i ponovno u istu garažu gdje sam krenuo prije 30 godina", rekao je Zdravko Pevec za RTL.

"Prošli smo najgore što može biti, kalvariju nevjerojatnu. Inače smo djeca imućnih roditelja. Bili. Višnja je živjela i u Njemačkoj, dobro situirana došla je u Hrvatsku, stvorili smo to što smo stvorili i kako je završilo - iza rešetaka", istaknuo je Zdravko Pevec kojemu su zatvorski dani bili izuzetno teški. Višnji, kaže, još teži.

"Prošle godine sam zlato prodavala da bi mogli preživjeti", prisjetila se Višnja Pevec.

"To se naježim, suze mi krenu... Ne znam čiji je bio prijedlog, valjda sina. On je dosta osjećajan. Ima neki prsten ili lančić i da prijedlog mami da idemo to skupiti što imamo i išli su...", kazao je Zdravko Pevec. Ostavili su njegove zlatne personalizirane manžete za uspomenu na firmu, no prodali su brojne druge predmete koji imaju emotivnu vrijednost.

"Šok, jedva sam prebolio taj dan, a možda sam poslije toga dobio i taj psihički šok u Lipovici gdje sam završio u bolnici na Hitnoj pa sam dobio i sepsu i poslije toga na kraju u KB Dubravi i na operaciji to je bio kraj moje aktivnosti i rada. Tad je bio život o koncu. Vratili ste me nazad, neću o tome pričati sve je to iza mene. Preživjeli smo", istaknuo je Zdravko Pevec.

"Nemojte me više pitati to što sam proživljavao. Došlo mi je da nestanem, da se ubijem je l' me razumijete? Dolaze vam crne misli. Sve je iza mene i idemo naprijed. Hoću biti vedar, hoću u društvo", dodao je.

Upravo to su pronašli u Zadru gdje imaju vikendicu i gdje često odlaze. "U Zadru ima jedna baraka, tamo domaći Arbanasi imaju svoju baraku gdje se često sastaju i Bepo Matešić i Mladen Grdović, pjevamo. Dečki sviraju gitaru i družimo se. To je jedino društvo gdje možemo pjevati", otkrila je Višnja Pevec dodajući kako ona bude jedina žena. Opisala je kako im je upravo veliki prijatelj Mladen Grdović bio velika podrška u teškim trenutcima.

"Kad su nas svi napustili najveći prijatelji, kumovi i rođaci okrenuli leđa, on je bio uz nas. Uvijek nam je davao podršku, nije nas napustio i ja kažem Mladen ima srce kao cijeli Zadar", tvrdi Višnja.

Zdravko i Višnja Pevec opet dižu firmu iz ničega, a prije godinu dana dobili su unuka. Za njih je obitelj, ističu, najveće blago.

"Moje najveće bogatstvo su moji sinovi, odnosno naši sinovi i to se ne može platiti", tvrdi Višnja Pevec. "Tako je, bravo", potvrdio je Zdravko.