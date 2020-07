Zbog viška listića u glasačkim kutijama, izbori se ponavljaju na dva mjesta

Državno izborno povjerenstvo na konferenciji za medije predstavilo je rezultate parlamentarnih izbora.

Predsjednik DIP-a Đuro Sessa kazao je kako će se izbori morati ponoviti na dva biračka mjesta zbog viška listića u glasačkim kutijama.

– Dvije situacije smo imali na dva biračka mjesta. Jedna je situacija na biračkom mjestu broj 1 u Stockholmu gdje je jedan birač dobio dva listića i oba je ispunio i ubacio u kutiju tako da se prilikom brojanja bilo 19 listića umjesto 18. On je to odmah prijavio i nama i GONG-u, ta osoba je znala da čini nešto što nije trebala. Ondje su izbori poništeni, to Zakon tako propisuje – rekao je Sessa i dodao:

– Druga situacija koja će vjerojatno biti popraćena poništenjem izbora, dogodila se u VIII. izbornoj jedinici, u Raši se dopustilo glasanje osobama koje nisu na popisu birača pa se onda također pojavio veći broj listića u kutiji nego što ima glasača koji su glasali. Radi se o osam listića na uzorku od 500 birača. Danas nećemo reći rezultate za VIII. izbornu jedinicu jer će se tamo morati ponoviti izbori u sljedeću nedjelju – rekao je Sessa.

Dodao je kako će rokovi za prigovore na rezultate izbora biti do srijede u ponoć, a oni do petka u ponoć mogu o njima odlučivati.