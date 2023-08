Na ovoj benzinskoj postaji od nedjelje će se moći kupiti i kruh: 'To je želja kupaca'

Zbog neradnih nedjelja na benzinskim postajama porasla je potražnja za kruhom, rižom, mlijekom i uljem. Tako je benzinska postaja Kero-Benz u Donjem Knegincu blizu Varaždina odlučila proširiti svoj asortiman i nedjeljom osim goriva odlučila prodavati i kruh. Svoju odluku o novoj ponudi objavili su na svojoj Facebook stranici.

"NOVO U PONUDI - pošto nas gosti i mušterije traže, od ove nedjelje 20.08.2023., u suradnji sa pekarom KLAS, imate ćemo u ponudi kruh. Pošto je prva nedjelja gdje imamo kruh u ponudi, pa da vidimo da li će se uopće prodavati, sad bude ograničena količina. Drugu nedjelju budemo već pametniji sto se tiče količina.Vidimooo seee", napisali su.

Direktor Keroz-Benza, Marko Keretić za 24 sata rekao je da ne znaju što očekivati jer ovo ovo sada prva nedjelja pa će vidjeti kako će to proći, ali ako će biti potrebe i želja kupaca, oni će povećati asortiman pekarskih proizvoda. Nadodao je da do sada to nisu prakticirali jer je to velika odgovornost, a postoje pravila kojih se moraju pridržavati. "Moram naručiti od pekare kruh, on mora biti zamotan i svašta nešto. Malo su to drugačija pravila. Mi smo se to dogovorili s pekarom. Oni će to ispeći i isporučiti nama", rekao je.

