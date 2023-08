Filipović: Nikad ne bih kupio kilu i pol odojka za 60 eura, građani trebaju poslati poruku trgovcima

Ministar gospodarstva Davor Filipović za RTL Danas odgovorio je na pitanja o neumornom rastu cijena, ali i odnedavno spornim sajamskim danima kojima neki načelnici nastoje zaobići neradne nedjelje.

On je ponovio kako Vlada pomaže građanima raznim mjerama poput ograničenja cijena, naročito energenata. Istaknuo je da je u susjednoj Sloveniji energija 60 posto skuplja nego u Hrvatskoj. Trgovci i proizvođači moraju biti odgovorni, jer "svi moraju podnijeti teret ove krize, nije dobro gledati u vremenu krize što više novaca zarađivati preko leđa hrvatskih građana" kao što to radi dio poslovnih subjekata, smatra Filipović.

Jedan od nedavnih primjera divljanja cijena je i odojak po cijeni od 60 eura za kilu i pol, koji si prosječna obitelj teško može priuštiti, a prema ministru, ne bi niti trebali. "Ja takav odojak nikad ne bih kupio. Najbolju poruku trgovcima, a i proizvođačima hrane - onom dijelu njih koji neopravdano dižu cijene mogu poslati hrvatski građani - da neće kupovati više te proizvode - da će se suzdržati od određene potrošnje i da će otići kod trgovaca koji su korektni" poručio je.

Sajmene dane su, kaže Filipović, predvidjeli u Zakonu prilikom donošenja odluke o neradnoj nedjelji. To je ostavljeno na odluku lokalnim čelnicima kako bi mogli organizirati prigodnu prodaju na sajmovima i priredbama. "Zakon o trgovini - dopune smo uveli da bismo omogućili našim građanima, posebno onih 86.000 žena koje rade u trgovini jedan kvalitetan balans između poslovnog i obiteljskog života. Ovdje smo išli prema trgovini, to je bio program HDZ-a na prošlim izborima. To je jako dobro jer će omogućiti ljudima da vrijeme kvalitetno provedu s najmilijima. Sajamski dani? To nije zaobilaženje zakona" kazao je ministar.