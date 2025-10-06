Zbog trase megadalekovoda mještani Potravlja žele se odcijepiti od općine Hrvace

Mještani naselja Potravlje, Satrić i Maljkovo u splitsko-dalmatinskoj općini Hrvace ne mire se s usvajanjem Izmjena Prostornog plana Općine Hrvace, u kojem je ponovno ucrtana trasa dalekovoda 2×400 kV Peruća – Konjsko kroz njihova naselja. Unatoč višegodišnjim upozorenjima i prosvjedima, Vijeće je plan potkraj kolovoza prihvatilo većinom glasova. Rečeno je da će se trasa mijenjati novim izmjenama, ali nakon iscrpljujuće borbe s nadležnim institucijama, mještani više ne vjeruju obećanjima. Žele ih na papiru, uz jasne garancije. U očaju stanovnici Potravlja razmišljaju čak i odvajanju od Općine Hrvace te pripajanju Gradu Sinju iako je riječ o teško ostvarim pothvatu. Takve promjene granica moguće su samo uz suglasnost obiju jedinica, Županije i Vlade RH te nakon javne rasprave. Potravlje, s manje od tisuću stanovnika, ne ispunjava uvjete za samostalnost.

Trasa 150 metara od škole



Još se u proljeće 2024. u Potravlju okupilo oko 180 mještana iz triju sela, odlučnih da spriječe prolazak "megadalekovoda" kroz naseljeno područje. Tada je u javnost prvi put izašlo da je trasa 400-kilovoltnog voda ucrtana u prostorne planove Splitsko-dalmatinske županije i Općine Hrvace još prije desetak godina, u vrijeme kada se planirala gradnja plinske termoelektrane kod brane na Perući i reverzibilne hidroelektrane Vrdovo. Mještani su, kažu, za izmjene plana doznali slučajno, i to kad su dokumenti već bili u postupku usvajanja. Mještane je pogodilo što je trasa planirana blizu škole, svega 150 metara od učionica, i to, tvrde, "u tišini i bez obavijesti". Načelnik Dinko Bošnjak (HDZ) tvrdi da je Općina bila dužna plan uskladiti sa županijskim dokumentom, no najavljuje da će "svaki vod iznad 110 kV ubuduće ići pod zemlju, najmanje 500 metara od građevinskih područja". Mještani međutim smatraju da je riječ o političkoj i moralnoj prijevari.

Nezavisni vijećnik Ante Bešlić tvrdi da su usvajanjem plana "mještani Potravlja prevareni". – Tijekom javne rasprave u prosincu 2024. na sastanku sa županom dobili smo obećanje da će se trasa izmijeniti tako da ne prolazi kroz Potravlje, odnosno da ne ometa kuće. Međutim, jedina promjena koja se dogodila jest da će dalekovod, ako bude išao na udaljenosti manjoj od 500 metara od kuća, ići ispod zemlje. Smatramo da je to neprihvatljivo. Stručnjaci su nam potvrdili da dalekovod takve snage ne može ići pod zemlju u cijeloj dužini, a ako se to pokaže neizvedivim, opet prijeti vraćanje stare trase iznad zemlje, što je nama potpuno neprihvatljivo – kaže Bešlić.

Dugogodišnji načelnik Bošnjak objašnjava da su se Hrvace morale uskladiti s planom Splitsko-dalmatinske županije, u kojem je trasa ucrtana još prije desetak godina, ali najavljuje da će se u sklopu izmjena županijskog plana tražiti nova, prihvatljivija rješenja. – Trasa dalekovoda bila je zadana. Mi nismo mogli u ovom trenutku brisati nešto što je u višem dokumentu, ali ćemo u suradnji sa Županijom i HOPS-om tražiti novu varijantu. Budući vodovi iznad 110 kV ići će podzemno, minimalno 500 metara od građevinskih područja, jer je to jedini način da zaštitimo ljude i okoliš – poručuje. Dio vijećnika i mještana ne vjeruje da je riječ o stvarnom rješenju, već o pokušaju da se "smiri teren". Obećanja slušaju godinama, a sada kada je crta ponovno ucrtana, nitko ne jamči da se neće početi graditi čim stignu dozvole.

Mještani upozoravaju da bi stupovi i visokonaponski vodovi prolazili tik uz kuće, kroz polja i maslinike, te da bi promijenili izgled cijelog kraja. No najviše su zabrinuti za – zdravlje. Znanstveni dokazi o štetnosti elektromagnetskih polja nisu konačni, ali strah je stvaran. Mještani traže da se primijeni "pravilo 1 kV = 1 metar", odnosno da 400-kilovoltni vod mora biti udaljen barem 400 metara od kuća. U raspravi o trasi spominje se i pitanje Perućkog jezera, jednoga od najvažnijih vodnih resursa Dalmacije. Ekološke udruge upozoravaju da bi prolazak 400-kilovoltnog voda u zoni slijeva rijeke Cetine mogao narušiti prirodni režim voda i potencijalno utjecati na sigurnost brane, osobito u slučaju havarija.

HOPS tvrdi da projekt ne predstavlja opasnost i da je u skladu s važećim okolišnim standardima, no mještani i dalje traže dodatne analize. Još u ljeto 2024. objavljeno je da će se trasa "premjestiti uza suglasnost lokalnog stanovništva". No ta je nada kratko trajala – već godinu dana poslije, u usvojenom prostornom planu, sporna crta ponovno se pojavila. – Ljudi su ogorčeni jer je to čista prijevara – poručuju mještani, koji sumnjaju da iza projekta koji se agresivno gure stoje i drugi interesi, te od svoje borbe ne odustaju...

"Pogoduju privatniku"



– Dalekovod iz nekog razloga ide apsurdnom i nelogičnom trasom, od polazišta (Peruća) do cilja (Konjsko) ide okolo kroz naselje i privatnom zemljom, a ne ide direktno prečim putem koji nije naseljen, i većinom je državna zemlja (i kojim već prolazi manji dalekovod). Koji je to razlog, ne znamo, ali očito je neko pogodovanje nekom interesu na toj očito logičnoj trasi, vlasniku budućih vjetroelektrana na ucrtanom polju na Ogorju, kojim slučajno ovaj dalekovod prolazi – ističe dr. sc. Mislav Cvitković. Dodaje da se na planu vidi kako ovaj dalekovod ide izravno u polje vjetroelektrana Ogorje, kao i da s druge strane ide prema Bosni u Livno. Zašto RH ulaže u ovoliki projekt tako da pogoduje privatnom proizvođaču s vjetroelektranama? Zašto bi građani plaćali dvostruko dulju trasu za potrebe privatnog proizvođača?

Zašto RH gradi golemi novi dalekovod prema Livnu? Je li to priprema za famozni energetski sustav Dinara i termoelektranu na ugljen u Livnu, koja će spržiti cijelu srednju Dalmaciju? Zašto bi hrvatski građani plaćali dalekovod za uvoz struje, opet od privatnog proizvođača u Bosni? – javno je upitao Cvitković. – Onaj tko je ovo ucrtao računao je na to da će to "proći", ali svi mi moramo pokazati da neće. Nismo protiv dalekovoda, nego za drugu trasu; nismo protiv uvoza energije, nego za svoju energiju – poručio je znanstvenik.