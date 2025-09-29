Ante Mihanović najavio kandidaturu za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije

Ante Mihanović, saborski zastupnik i dugogodišnji član HDZ-a, službeno je objavio svoju kandidaturu za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Kako je istaknuo, njegov je cilj ujediniti županiju od otoka do zaleđa, ojačati stranačku infrastrukturu i HDZ staviti u službu konkretnog razvoja i rješavanja problema.
Uz sebe je okupio tim suradnika koji ga podupiru u kandidaturi, a čine ga dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat i načelnik Općine Klis Jakov Vetma. U nastavku možete pročitati Mihanovićevo priopćenje u cijelosti:
"Poštovane članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice,
dragi prijatelji,
danas objavljujem svoju kandidaturu za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije s jasnim ciljem, ujediniti našu županiju od otoka do zaleđa, ojačati stranačku infrastrukturu i staviti HDZ u službu konkretnog razvoja i rješavanja problema.
U ovoj misiji uz mene će biti tim dokazanih lidera koji poznaju i žive Dalmaciju:
Stipe Čogelja – dožupan, snažna veza s razvojem i projektima Splitsko dalmatinske županije.
Denis Ivanović – gradonačelnik Kaštela, dokaz uspješnog upravljanja obalnim područjem.
Luka Kolovrat – gradonačelnik Imotskog, glas i snaga našeg zaleđa.
Jakov Vetma – načelnik Općine Klis, primjer suvremenog općinskog vodstva.
Naš program za sljedeći mandat temelji se na tri stupa:
1. Čvrsti temelji: vjera, obitelj, domovina
HDZ ostaje čvrsto posvećen obiteljskim i kršćanskim vrijednostima kao stupovima društva. Domovinski rat i naši branitelji trajni su nam svjetionik i obveza u svim političkim odlukama.
2. Borba za budućnost: demografska revitalizacija
Naš fokus uvijek će biti na stvaranju preduvjeta za ostanak i povratak mladih obitelji. To znači poticaji za mlade, vrtići, stanogradnja te stvaranje uvjeta za nova radna mjesta diljem županije.
3. Novi stupovi gospodarstva i strateško povezivanje
● Poticanje visokih tehnologija i IT sektora: Pretvorit ćemo našu županiju u regionalno središte IT sektora i digitalnih inovacija kroz snažna ulaganja u visoke tehnologije.
● Podrška malim i obiteljskim poduzetnicima u turizmu: osigurat ćemo potporu za male i obiteljske poduzetnike u turizmu, promičući autohtoni, cjelogodišnji i održivi turizam izvan masovnih destinacija.
● Razvoj poljoprivrede: aktivna podrška dalmatinskom zaleđu i otocima kroz jačanje OPG-ova i brendiranje autohtonih proizvoda.
● Izgradnja strateške prometne infrastrukture: naš dugoročni cilj je izgradnja infrastrukture za povezivanje naše županije s Europom kroz projekt brze željeznice, čime osiguravamo kapitalne investicije, brži protok roba i ljudi te gospodarsku konkurentnost cijele Dalmacije.
Spreman sam na rad i odlučan u namjeri da HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji bude ne samo pobjednik izbora, već i pokretač pozitivne promjene za svakog stanovnika.
Drage članice i dragi članovi HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, nadam se vašoj podršci, ne samo nama, već i programu koji ćemo, u sljedeće četiri godine, zajedno ostvariti.
S poštovanjem i vjerom u pobjedu,
Ante Mihanović"
Stanogradnja? Da vam se gradilo mogli ste i do sada. Bili ste na vlasti više nego dovoljno. Uostalom, kakva korist od stanogradnje kad je sve posloženo tako da će onaj tko već ima pet nekretnina lakoćom jamiti i šestu i uzeti prostor onome tko nema niti jednu. A to znači i izravan demografski gubitak. Tako je bilo, tako je i tako će ostati. Bez obzira tko će biti na čelu HDZ-a.