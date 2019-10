Zbog nove porezne reforme u Zagrebu prijete povećanjem cijena vrtića i javnog prijevoza

Najava podizanja osobnog odbitka s 3800 na 4000 kuna u idućoj godini, zabolila je načelnike i gradonačelnike diljem zemlje obzirom da to porezno rasterećenje izbija kune iz njihovih blagajni. Ministar financija Zdravko Marić odmah je pojasnio da je riječ o poreznom rasterećenju od 500 milijuna kuna, što znači da će se za taj iznos samo u jednoj godini smanjiti budžeti 428 općina i 127 gradova. Ipak valja napomenuti da je u prvih šest mjeseci tekuće godine lokalna država ostvarila 1,2 milijarde kuna suficita pa je očito procijenjeno da to može podnijeti.

S gubitkom prihoda ne miri se gradonačelnik metropole Milan Bandić koji traži hitan sastanak s Plenkovićem kako bi raspravili novi prijedlog porezne reforme koju naziva 'guljenjem kože'.

Četvrti krug porezne reforme koji donosi ukidanje poreza na dohodak za mlade do 25 godina i olakšicu od 50 posto za one od 26 do 30 godina Zagrebu odnosi 286 milijun kuna prihoda, a podizanje neoporezivog dijela dohotka s 3800 na 4000 kuna još 160 milijuna kuna manje. Pročelnica u Gradu Zagrebu Mirka Jozić istaknula je pritom da bi plaća veća za nekoliko stotina kuna na osnovu nižeg poreza i prireza mogla značiti i skuplje cijene javnog prijevoza ili vrtića. Dodala je i da se poreznom reformom čak 13 puta utjecalo na smanjenje prihoda gradskom budžetu.

Kako planiraju nadoknaditi dio prihoda bez kojih bi ostali pitali smo varaždinskog gradonačelnika dr. sc. Ivana Čehoka.

- Nikako, nastojimo državu uvjeriti da ne provodi takvu poreznu reformu. Ovaj prijedlog je nepravedan jer kažnjava gradove koji imaju punu zaposlenost i najveći udio zaposlenih mladih ljudi. Država ovako pojačava nejednakosti i prijedlog je neprihvatljiv. Nećemo dizati cijene jer bi to bilo još i sekundarno kažnjavanje građana gradova koji imaju punu zaposlenost - kaže Čehok. U Gradu Čakovcu ističu da je problem i to što se ide u reformu, a da ne postoje točni izračuni bez koliko će novca jedinice lokalne uprave i samouprave ostati. - Takav podatak ne može se nigdje dobiti - kažu. Uvijek kad se ide u povećanje plaća javnih službi zadire se u lokalne proračune, a gradovi i općine imaju sve veće obveze. - Nema govora o tome da ćemo zbog reforme podizati cijene usluga za građane - kažu u Čakovcu.

- Nije ovo 1. put da Vlada radi reformu na račun lokalne samouprave. Nama su prebacili i trošak oslobađanja od plaćanja poreza mladih osoba, za što nema kompenzacija. Danas i dalje država uzima 90 posto, 5 posto otpada na Grad Zagreb a ostatak na ostale gradove, općine i županija. To je jako financijski centralizirana država. Mi nemamo opcija kako kompenzirati gubitke od poreza, a ako oni, Vlada, to bude nama kompenzirala to je opasnost da ce opet ići po političkom ključu. Ta decentralizirane sredstva su poluga političke moći Vlade i pojedinih ministara da daju kome žele. Koliko si im dobar, toliko ćeš dobiti, a ako nismo njihovi nemamo se čemu nadati, komentar je Darinka Dumbovića, petrinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika.

