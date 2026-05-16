Šuta najavio zabranu prodaje alkohola u Splitu, u ovo doba dana kupnja više neće biti moguća

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u subotu je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama, koje je zatražio Grad Split, raspravljati u Saboru idućeg tjedna.

"Po prijedlogu zakonodavca izmjena i dopuna Zakona o trgovini bit će zabrana prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro, što podrazumijeva da će svaki grad i općina imati pravo donijeti odluku o tomu i mi ćemo taj prijedlog dati u javno savjetovanje a potom na Gradskom vijeću donijeti odluku o tomu," rekao je Šuta na konferenciji za novinare.

Dodao je da takve mjere imaju cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima. "To će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično", kazao je Šuta. Pri tomu je podsjetio kako u centru Splita posljednjih nekoliko godina postoji mnogo trgovina alkoholnih pića tzv. liquor shopova ocijenivši to neprimjerenim.

Šuta je izrazio zadovoljstvo što su Vlada i Ministarstvo gospodarstva uvažili zahtjev Grada Splita za izmjenu Zakona o trgovini koja se odnosi reguliranje prodaje alkoholnih pića, a o kojem će se raspravljati sljedećeg tjedna u Saboru.