Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAŠTITA JAVNOG REDA I MIRA

Šuta najavio zabranu prodaje alkohola u Splitu, u ovo doba dana kupnja više neće biti moguća

Foto: Pixsell
1/4
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
16.05.2026.
u 15:48

Šuta je izrazio zadovoljstvo što su Vlada i Ministarstvo gospodarstva uvažili zahtjev Grada Splita za izmjenu Zakona o trgovini koja se odnosi reguliranje prodaje alkoholnih pića

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u subotu je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama, koje je zatražio Grad Split, raspravljati u Saboru idućeg tjedna.

"Po prijedlogu zakonodavca izmjena i dopuna Zakona o trgovini bit će zabrana prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro, što podrazumijeva da će svaki grad i općina imati pravo donijeti odluku o tomu i mi ćemo taj prijedlog dati u javno savjetovanje a potom na Gradskom vijeću donijeti odluku o tomu," rekao je Šuta na konferenciji za novinare.

Dodao je da takve mjere imaju cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima. "To će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično", kazao je Šuta. Pri tomu je podsjetio kako u centru Splita posljednjih nekoliko godina postoji mnogo trgovina alkoholnih pića tzv. liquor shopova ocijenivši to neprimjerenim.

Šuta je izrazio zadovoljstvo što su Vlada i Ministarstvo gospodarstva uvažili zahtjev Grada Splita za izmjenu Zakona o trgovini koja se odnosi reguliranje prodaje alkoholnih pića, a o kojem će se raspravljati sljedećeg tjedna u Saboru.
FOTO Robotaksi nas je odbacio od Buzina do Arene: Daje žmigavac, poštuje pravilo desne strane, a kad zakoči...
Ključne riječi
alkoholna pića Split Tomislav Šuta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!