'Zbog porezne reforme županija će imati teškoća s proračunom'

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina ocijenio je u ponedjeljak u Rijeci da će četvrti krug porezne reforme izravno utjecati na proračune lokalnih i regionalnih samouprava te da će i Primorsko-goranska županija imati teškoća s proračunom, ali će ih prevladati.

Komadina je na konferenciji za novinare rekao da u Primorsko-goranskoj županiji "nisu sretni s ovakvom poreznom reformom, ali će se snaći".

"Ovih dana imamo konzultacije i izrađujemo proračun za 2020.. Objektivno ćemo imati teškoća kod zatvaranja proračuna, odnosno relativno nedostatnu prihodnu stranu, koju ćemo vjerojatno morati kompenzirati određenim zaduženjima budući da slijedi preuzimanje ureda državne uprave koje će biti neto opterećenje. Imamo i zdravstvene ustanove, koje su dogovorile neto povećanje plaća - osam zdravstvenih ustanova s 2000 zaposlenih - što će, ako ne bude kompenzacijskih mjera od HZZO-a, rezultirati njihovim povećanim troškovima, koje mora namiriti osnivač, a to je županija", istaknuo je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komadina smatra da će porezna reforma s mjerom poreznog rasterećenja plaća zaposlenika mlađih od 30 godina dobro doći mladima, ali ona donosi i mnoga otvorena pitanja, primjerice, što će biti s plaćama nakon 31. godine života, što će biti s različitim plaćama na istim poslovima kod, primjerice, ljudi u dobi od 31 i 26 godina.

"No, jasno je, a to je pokazao i izračun Hrvatske zajednice županija, da će proračuni lokalnih samouprava pasti za 800 milijuna kuna, što je oko šest posto proračuna gradova, općina i županija", rekao je te dodao da će, po procjenama, u Primorsko-goranskoj županiji to biti oko 12 milijuna kuna.

Po njegovim riječima, županija će zbog porezne reforme izgubiti 12 milijuna kuna pa će se vjerojatno morati polako smanjivati rashodi za donacije, transfere i drugo, primjerice, iznosi za raspisane natječaje.

To se ipak neće vidjeti u padu prihoda jer će biti ostvaren realni rast pa će se ta svota 'tako ispeglati', objasnio je i dodao da bi županija, da nema porezne reforme, ostvarila plus od 12 milijuna kuna.