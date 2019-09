Zbog noćne more završila na operaciji: Nevjerojatno što je učinila tijekom sna

Jenna Evans (29) iz Kalifornije završila je na operacijskom stolu nakon što je u snu progutala vlastiti zaručnički prsten.

Sanjala je da su ona i zaručnik Bobby u jurećem vlaku u kojem je i skupina negativaca. Zaručnik joj je tada rekao kako bi trebala progutati dijamantni prsten, što je ona i učinila. Stavila ga je u usta i progutala te popila čašu vode. U tom trenutku se probudila, no mislila je da je sve sanjala te je nastavila spavati.

Kada se ujutro probudila, vidjela je da joj nema prstena. Onda je shvatila da nije baš sve bio san...

– Probudila sam Boba Howella i rekla mu da sam progutala prsten. Mislim da mi nije povjerovao odmah. Smijali smo se jako jedno sat, sat i pol, nakon čega smo nazvali moju mamu i onda smo se smijali dok nismo počeli plakati od smijeha – prepričala je Jenna na Facebooku svoje iskustvo.

Potom je otišla u bolnicu gdje su je snimili i otkrili dijamantni prsten u trbuhu.

– Dok su me gastroenterolozi pregledavali, već sam ga osjetila i poprilično me boljelo pa sam postala nervozna. Prsten su odlučili izvaditi endoskopijom, no za svaki slučaj morala sam potpisati papire u slučaju da umrem. Onda sam jako plakala jer bila bih užasno ljutita da umrem. Dugo sam čekala taj zaručnički prsten i udat ću se za Bobbyja Howella – prepričava 29-godišnjakinja.

Liječnici su je nakon toga uspavali, a kada se probudila, njezin prsten bio je vani, no dali su ga zaručniku Bobbyju.

– Bobby mi ga je napokon vratio i obećala sam mu da ga neću opet progutati. I dalje planiramo vjenčanje i sve je u redu – zaključila je ona svoju neobičnu priču.

