Zbog nesigurnih poslova i malih plaća iselilo se 10% Hrvata

I ove je godine pandemija koronavirusa spriječila održavanje tradicionalne sindikalne povorke, javnog prosvjeda i druženje na Međunarodni praznik rada uz biciklijade, roštilj i grah diljem Hrvatske, no tri sindikalne središnjice ipak su prosvjednim performansom “Zadnji vlak za bolje normalno” poslale poruku Vladi da će zaustaviti snižavanje cijene rada i obespravljenje radnika u Hrvatskoj.

Čelnici Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnog hrvatskog sindikata i Matice hrvatskih sindikata održali su noćni performans pet minuta prije ponoći uoči 1. svibnja na Glavnom kolodvoru u Zagrebu. Naglasak su stavili na problematiku radničkih prava u Hrvatskoj koja je zanemarena zbog epidemije, ali koja je, po njima, jedan od glavnih uzroka iseljavanja ljudi iz Hrvatske.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Performans je osmislila redateljica i scenaristica Petra Radin, a Filip Detelić, Petra Težak i Mario Kovač glumom su dočarali aktualnu situaciju većine radnika koji se bore s dilemom vrijedi li boriti se za ostanak ili odustati i uhvatiti vlak za odlazak.

– U zadnjih deset godina oko 10% Hrvata iselilo se zbog nesigurnih poslova i malih plaća. Ta su upražnjena radna mjesta nadomještena uvoznom radnom snagom koja iz očaja prihvaća niska primanja jer je u njihovim državama situacija još gora. Sindikalne središnjice to više neće dozvoljavati, zaustavit ćemo pogodovanje poslodavcima, fleksibilizaciju radnih prava i obespravljenje radnika – kazao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Mladen Novosel, predsjednik SSSH kazao je da tu dilemu nemaju hrvatski političari, a nema je ni većina poslodavaca kojima je jedini interes brzi profit pod cijenu zadržavanja niske cijene rada.

– Naš Zakon o radu koji Vlada zagovara to im omogućava. No, on neće naše gospodarstvo učiniti održivim, kao niti radna mjesta – dodao je Novosel.

Vilim Ribić je, pak, kazao da se Vlada mora ugledati na Europu koja u pandemiji uvodi pravila za minimalnu plaću, jača mjere za zapošljavanje, uvodi cijeli korpus socijalnih prava i napušta se sumanuta politika štednje koja je dovela do iseljavanja u Hrvatskoj.

Podaci o hrvatskim radnicima govore da smo daleko od prosjeka EU; prosječni radni vijek nam je 32,8 godina, petina zaposlenih radi na određeno, najviše zaposlenih ima srednju školu, a Hrvati tjedno rade puno više od prosjeka EU. U Hrvatskoj je stopa zaposlenosti 66,9 posto, po čemu smo pri dnu u EU uz Italiju i Španjolsku.

VIDEO Dvjestotinjak ljudi na Prvomajskoj biciklijadi, od djece do umirovljenika