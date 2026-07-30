Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
300. broj

Veliki ljetni specijal uz 300. broj nove Nedjelje Večernjeg lista poziva na veliko ljetno putovanje Hrvatskom

promo
VL
Autor
promo
30.07.2026.
u 13:51
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Tristo brojeva, stotine životnih ispovijesti, tisuće kartica teksta i bezbroj fotografija obilježili su novu Nedjelju Večernjeg lista. Uz 300. broj, koji izlazi 9. kolovoza, čitajte i veliki ljetni specijal, u kojem vas očekuju ekskluzivni razgovori, reportaže i priče koje otkrivaju Hrvatsku iz nove perspektive.

U 300. broju posebno mjesto zauzima ljetni đir sa Stipom Petrinom, čovjekom koji je u 25 godina od Primoštena stvorio jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija na Jadranu. Matija Vuica govori o svom putu od novog vala do visoke mode, a velika povijesna priča otkriva misterij hrvatskih sfingi, od Dioklecijanova Splita do Zadra i Osijeka.

Novi broj donosi i priče o usponu i nestanku Jugolinije, najnovijim otkrićima o dugovječnosti te ljudima koji čuvaju tradiciju, od kamenoklesara u Pučišćima i ninskih berača soli do čuvara tisućljetnih maslina na Pagu.

Tu su i velike ljetne reportaže s otoka Zlarina i Unije, ekskluzivna ispovijest plesačice s kruzera koja otkriva tajni život posade na tim golemim brodovima, kao i reportaža o umjetnici koja od morskih naplavina stvara umjetnička djela. Donosimo i gastropriče o najboljim jadranskim ribama i ljetnim hrvatskim jelima, a zavirili smo i u kuhinju jedinstvene konobe na Viru u kojoj se priprema samo ono što je ulovljeno prethodne noći.

Ne propustite na kioscima 9. kolovoza.

Ključne riječi
promo

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!