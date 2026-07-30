Veliki ljetni specijal uz 300. broj nove Nedjelje Večernjeg lista poziva na veliko ljetno putovanje Hrvatskom

U 300. broju posebno mjesto zauzima ljetni đir sa Stipom Petrinom, čovjekom koji je u 25 godina od Primoštena stvorio jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija na Jadranu. Matija Vuica govori o svom putu od novog vala do visoke mode, a velika povijesna priča otkriva misterij hrvatskih sfingi, od Dioklecijanova Splita do Zadra i Osijeka.

Novi broj donosi i priče o usponu i nestanku Jugolinije, najnovijim otkrićima o dugovječnosti te ljudima koji čuvaju tradiciju, od kamenoklesara u Pučišćima i ninskih berača soli do čuvara tisućljetnih maslina na Pagu.

Tu su i velike ljetne reportaže s otoka Zlarina i Unije, ekskluzivna ispovijest plesačice s kruzera koja otkriva tajni život posade na tim golemim brodovima, kao i reportaža o umjetnici koja od morskih naplavina stvara umjetnička djela. Donosimo i gastropriče o najboljim jadranskim ribama i ljetnim hrvatskim jelima, a zavirili smo i u kuhinju jedinstvene konobe na Viru u kojoj se priprema samo ono što je ulovljeno prethodne noći.

Ne propustite na kioscima 9. kolovoza.