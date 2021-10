Zbog čega je produljen rok za popisivanje stanovništva do 29. listopada

Iako se u prvoj fazi popisa stanovništva, kućanstava i stanova samopopisalo više od 1,637 milijuna građana, Državni zavod za statistiku morao je produljiti drugu terensku fazu popisa, koja je trebala trajati do 17. listopada, do 29. listopada jer je procijenjeno da do nedjelje neće biti popisane sve popisne jedinice.

Ta se odluka odnosi na cijelu Hrvatsku uključujući i Grad Zagreb u kojem je bio najveći postotak samopopisanih, 66% građana. Nije samo pandemija, zbog koje je skoro 8000 popisivača trebalo imati COVID potvrde, utjecala na odustajanje dijela popisivača, među kojima ih je polovica bila mlađa od 25 godina, nego je i prije početka popisa bio manjak popisivača, jer je u priobalnim županijama bilo manje zainteresiranih za taj posao iako su za tri tjedna mogli zaraditi od 5000 do 6000 kn. I to što su prijave za popisivače bile otvorene početkom rujna, uoči popisa, pokazuje da nismo imali dovoljan broj popisivača koji su trebali biti informatički pismeni i imati završenu srednju školu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 01.09.2021., Sibenik - U Hrvatskoj je pocelo terensko popisivanje stanovnistva. Na teren izlaze popisivaci koji ce popisivanje provoditi do 17. listopada. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Građanin iz Velike Gorice u Zagrebačkoj županiji, inače trećoj županiji s najvećim postotkom samopopisanih građana (44%) nakon Zagreba i Primorsko-goranske županije, iznosi svoj primjer o problemima na terenu. Pokušao je kućanstvo samopopisati navečer 26. rujna, ali zbog preopterećenosti sustava nije uspio. No u poštanski sandučić je dobio poruku popisivača da mu na mobitel pošalje kontrolnu šifru koju su dobili građani koji su se samopopisali. Nazvao je popisivača i kazao mu da nema šifru jer se nije samopopisao iako je popisivaču sustav pokazivao da je samopopisan.

– Popisivač me je pitao mogu li biti doma u 17 sati, na što sam mu rekao da ne mogu zbog posla te smo se dogovorili da će doći u 15 sati. Čekao sam ga doma, ali ga nije bilo. Nazvao sam ga i mladi dečko mi se ispričavao da je ostao sam, da nije stigao zbog previše posla, da je puno popisivača odustalo... Pitao je mogu li biti doma u 18 sati, no nije uspio doći ni tada jer žuri na drugi posao. Dogovorili smo da dođe u ponedjeljak – kaže Velikogoričanin.

Na pitanje DZS-u je li potreba za produljenjem popisa postojala u svim županijama i postoje li županije u kojima su popisivači popisali sve građane, iz DZS-a su prvo istaknuli da su u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova produljili terensku fazu popisa do 29. listopada 2021.

– Odluka o produljenju popisa 2021. donesena je zbog procjene da do 17. listopada 2021. neće biti popisane sve popisne jedinice. Odluka se odnosi na cijelo područje Hrvatske, na sve županije i Grad Zagreb – odgovara Ivana Sopta iz DZS-a.

Na pitanje koji su najčešći zabilježeni problemi na terenu ili sve ide više-manje glatko uzvraća: – Prema dobivenim informacijama, popisivači su ugodno iznenađeni ljubaznošću i komunikativnošću građana. Građani su bili zabrinuti je li im kućanstvo evidentirano ako su se samopopisali. Neki popisivači su ostavljali poruku s napisanim datumom da su preuzeli šifru, neki kvačice, neki ništa. Svaki popisivač u aplikaciji ima informaciju o samopopisanim kućanstvima. Ako na adresi postoji više od jednog stana, popisivač bez koda ne može točno odrediti u kojem stanu na adresi se kućanstvo samopopisalo, a koji stan je prazan. Kako bi povezao samopopisano kućanstvo s pripadajućim stanom, a ne nekim drugim praznim stanom, potrebna je kontrolna šifra. Na pitanje je li dosad bilo iskustava da su se online popisivali ljudi koji ne žive na tim adresama ističe da tijekom samopopisivanja nisu uočene znatne nepravilnosti, ali i da će se to utvrđivati tijekom obrade. Preusmjeravanja popisivača unutar županija nije bilo, no nisu odgovorili imaju li dovoljno popisivača.