Završena istraga: Nisu prekršeni zakoni kad je američki vojni dron ubio deset civila u Kabulu

Nisu prekršeni zakoni kad je američki vojni dron ubio deset civila, među njima sedmero djece, 29. kolovoza u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, zaključeno je u istrazi američkog ministarstva obrane, prenose u četvrtak agencije.

Na brifingu za novinare u srijedu, general-pukovnik Sami Said, glavni inspektor zračnih snaga, rekao je da je njegov tim pregledao iste obavještajne podatke dostupne timu koji je izveo napad, kao i njihovu komunikaciju.

"Nisam utvrdio kršenje zakona ili ratnog prava", rekao je Said, ali nije otkrio niti bilo kakvo pojedinačno ponašanje koje bi ukazivalo na razinu kaznenog nemara.

Pentagon je objavio tekst o nalazima izvješća, ali ne i samo izvješće, koje je povjerljivo, navodi njemačka agencija dpa.

Pentagon je prvotno rekao da je cilj bio bombaš samoubojica džihadističke skupine tzv. Islamske države koji je predstavljao neposrednu prijetnju vojnicima predvođenim SAD-om u zračnoj luci dok su dovršavali posljednju fazu svog povlačenja iz Afganistana. Napad je izveden nakon napada bombaša samoubojice IS-a koji je ubio 13 američkih vojnika i mnogo afganistanskih civila u zračnoj luci koji su očajnički pokušavali napustiti zemlju zbog povlačenja stranih vojnika i pobjede talibana.

U istrazi glavnog inspektora zračnih snaga kaže se da su uzroci napada pogreške u postupanju i greške u komunikaciji, piše Reuters.

"To je žalosna pogreška. To je iskrena pogreška", rekao je novinarima general Sami Said. Kada je pregledao podatke i video snimke, Said je pronašao dokaze da je ondje u blizini bilo dijete otprilike dvije minute prije nego što je povučen okidač za napad dronom. No, dodao je da je primijetio prisutnost djeteta dok je pregledavao snimke nakon incidenta i da bi ga u tom trenutku bilo lako propustiti.

Said nije preporučio disciplinske mjere, ali je rekao da će na zapovjednicima biti donošenje odluke o tome koje mjere odgovornosti treba poduzeti, ako ih ima.

Steven Kwon, suosnivač i predsjednik Nutrition and Education International, koji je bio poslodavac jednoj od žrtava, rekao je da je istraga "duboko razočaravajuća i neprimjerena".

"Prema glavnom inspektoru, došlo je do greške, ali nitko nije postupio pogrešno, a ja se pitam kako je to moguće?", rekao je Kwon u priopćenju.

