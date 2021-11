Dvije snažne eksplozije odjeknule u blizini bolnice u Kabulu, čuli se i pucnji

Najmanje dvije snažne eksplozije nakon kojih su se čuli pucnji odjeknule su u utorak u blizini vojne bolnice u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, rekli su svjedoci.

Zasad se ne zna je li bilo žrtava niti što je uzrokovalo eksplozije blizu bolnice Sardar Mohamad Daud Khan.

"Nalazim se unutar bolnice, čuli smo snažnu eksploziju kod prve kontrolne točke do bolnice, čujem i pucnje", rekao je za agenciju France presse liječnički izvor u bolnici. Nekoliko minuta nakon toga čula se i druga eksplozija.

Casualties feared after two blasts outside Sardar Mohammad Daud Khan military hospital in the #WazirAkbarKhan area of #Kabul.



Video via @ArianaNews_#ArianaNews #IEA #Kabul #Blast #Kabulblast #KabulAirport #KabulHospital #Afghanistan #Afghanistan_is_safe #Taliban #Talibans pic.twitter.com/Y6B3SgfrWo