Biden napao Kinu i Rusiju: 'Kako to mogu učiniti i misliti da su vođe?'

Kineski predsjednik Xi Jinping je "teško pogriješio" kada nije došao na sastanak na vrhu G20 u Rimu i kada je "okrenuo leđa" COP26 o klimi u Glasgowu, ocijenio je u utorak američki predsjednik Joe Biden.

"Mislim da je Kina teško pogriješila što nije došla. Ostatak svijeta je gledao Kinu i pitao se: što pridonose?", rekao je američki predsjednik na konferenciji za novinare kojom je završio svoj posjet klimatskoj konferenciji koju smatraju presudnom.

Foto: POOL U.S. President Joe Biden walks to deliver a speech during "Action on Forests and Land-Use" event at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 2, 2021. Erin Schaff/Pool via REUTERS

"To je važna tema a oni su okrenuli leđa. Kako to mogu učiniti i misliti da su vođe?", kritizirao ih je američki predsjednik. Postupajući tako, kineski predsjednik je "izgubio prigodu da utječe na ljude u čitavom svijetu", dodao je Biden.

Predsjednik Xi je samo poslao pisanu poruku koja je objavljena na mrežnoj stranici konferencije jer nije bilo predviđeno nikakvo obraćanje predsjednika država i vlada video vezom.

"Isto vrijedi za Vladimira Putina", dodao je Biden smjerajući na ruskog predsjednika koji također nije sudjelovao na tim dvama sastancima. Kada je glasnogovornik Kremlja prošli mjesec rekao da će Putin preskočiti klimatsku konferenciju, nije ponudio nikakav razlog za to. No, Dmitrij Peskov je ustrajao na tvrdnji da su klimatske promjene "jedan od naših najvažnijih vanjskopolitičkih prioriteta".

Kineski dužnosnici su ostavili otvorenom mogućnost da se Xi pojavi u Glasgowu, čak i nakon što su izvijestili domaćina, britanskog premijera Borisa Johnsona da je to malo vjerojatno.

Foto: POOL U.S. President Joe Biden puts on headphones to listen to speeches during "Action on Forests and Land-Use" event at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 2, 2021. Erin Schaff/Pool via REUTERS

Covid-19 se spominjao kao razlog za nedolazak obojice čelnika. Vjeruje se da Xi nije napustio Kinu od početka pandemije 2020., a Rusija trenutno prolazi kroz teški val širenja bolesti.

Obje zemlje su međutim poslale izaslanstva na konferenciju koja bi trebala trajati dva tjedna, do 14. studenoga. Kina ispušta najviše ugljičnog dioksida na svijetu, a slijedi je SAD. Rusija je peta, nakon EU-a i Indije. Na COP26 u najvećem škotskom gradu pojavilo se 120 šefova država ili vlada.