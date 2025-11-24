Je li Putin prevario Trumpa? Stručnjaci zabrinuti: Moskva koristi stare sovjetske metode. Evo o čemu je riječ

SAD i Ukrajina finalizirale su "dopunjeni i dorađeni mirovni plan" s ciljem okončanja sukoba s Rusijom, kako je navedeno u zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon pregovora u Ženevi, kojima su prisustvovali i europski predstavnici. Prema izvješću Reutersa, čini se da su dvije strane ovaj plan razvile na temelju ranijeg prijedloga američke vlade, koji su Kijev i njegovi saveznici smatrali previše naklonjenim Moskvi. U spomenutoj zajedničkoj izjavi, američka i ukrajinska delegacija opisale su razgovore u Ženevi kao "iznimno produktivne", najavljujući njihov nastavak u nadolazećim danima. Međutim, pojedinosti o ključnim spornim točkama koje zahtijevaju rješenje, uključujući pitanje sigurnosnih jamstava za Kijev, nisu objavljene. Bijela kuća je u zasebnoj izjavi istaknula da nova verzija mirovnog plana sadrži snažnija sigurnosna jamstva te da je ukrajinska delegacija potvrdila kako plan "odražava njihove nacionalne interese"

A stručnjaci se bore s dilemom tko oblikuje mirovne pregovore - i Washington ili Moskva? Krajem listopada ove godine, kako piše Telegraph u Miami je sletio privatni zrakoplov iz Moskve. Iz njega je izašao Kirill Dmitriev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i jedan od najbližih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, osoba pod američkim sankcijama još od 2022. Iako mu je zabranjen ulazak u SAD, Dmitriev je dobio posebno izuzeće Državnog tajništva. A razlog je bio sastanak sa Steveom Witkoffom, Trumpovim specijalnim izaslanikom, i Jaredom Kushnerom. Tri tjedna kasnije, 19. studenog, Axios je objavio postojanje 'tajnog' mirovnog plana od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini. Dokument koji je procurio u javnost šokirao je saveznike. Naime, u njemu su gotovo sve ključne točke identične ruskim zahtjevima koje Moskva ponavlja od 2022.

Prema izvorima Bloomberga i Reutersa, plan predviđa potpuno priznavanje ruskog suvereniteta nad Krimom i cijelim Donbasom, smanjenje ukrajinske vojske za 50 %, zabranu stacioniranja NATO trupa na ukrajinskom teritoriju, povratak svih zamrznutih ruskih državnih sredstava, ukidanje sankcija i povratak Rusije u G7 (ponovno G8). U zamjenu, Rusija nudi prekid vatre na trenutnim crtama i nejasne sigurnosne garancije Ukrajini.

"Ovo nisu bili pregovori. Ovo su doslovno ruske ideje otkucane na engleski", rekao je za The Telegraph izvor blizak Bijeloj kući. Potvrda dolazi i iz neočekivanog izvora i to samog Stevea Witkoffa. Prošlog mjeseca objavio je, a zatim u roku od nekoliko minuta izbrisao tvit uz link na Axiosovo izvješće: "Mora da je ovo dobio od K". 'K' je, prema svim dostupnim informacijama, Kirill Dmitriev.

Više neovisnih izvora potvrdilo je da su čak i najviši dužnosnici Trumpove administracije, uključujući državnog tajnika Marca Rubija za plan saznali tek iz medija ili u posljednji trenutak. Rubio je, prema riječima dvojice senatora koji su prošli tjedan razgovarali s njim u povjerenju, priznao da dokument 'nije plan administracije, već u biti popis želja Rusa'.

Unatoč tome, predsjednik Trump je plan naknadno odobrio. Keir Giles, stručnjak za rusko informacijsko ratovanje iz londonskog Chatham Housea, smatra da je čitav proces pažljivo osmišljena ruska operacija. "Moskva koristi stare sovjetske metode. Prvo se ruski zahtjevi plasiraju kao 'američki prijedlog', zatim se normaliziraju kroz medije i curenja. Kad se Zapad počne boriti protiv njih, već je prekasno, javnost ih percipira kao realnu opciju“, kaže Giles.