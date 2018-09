Požar na Pelješcu i dalje aktivan: Stotine vatrogasaca na terenu, poletjeli i kanaderi

Požari na Pelješcu i kod Metkovića još nisu ugašeni, a jutros je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević obišao opožareno područje kod Orebića i zatim otišao na sastanak županijskog vatrogasnog stožera, gdje je istaknuo kako iznimno cijeni angažman i trud svih ljudi na terenu, koji su cijelu noć bili angažirani u borbi s vatrenom stihijom

Vatrena fronta na Pelješcu kod zaseoka Kajanovići-Glabalovo, te kod naselja Mokalo tijekom noći je zaustavljena, a tri kanadera jutros pomažu gasiteljima na požarištima kod naselja Mokalo, Podstup i Radošić na Pelješcu te kod Metkovića, kod Kule Norinske na lokaciji Desne i Bagalovići.

Tijek događaja:

9.46 - Ministar Krstičević održao sastanak županijskog vatrogasnog stožera. Na sastanku su sudjelovali ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, zapovjednik Zapovjedno–operativnog središta Glavnog stožera OS RH brigadni general Krešo Tuškan, glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković, članovi Stožera Civilne zaštite Općine Orebić predvođeni načelnikom Stožera Kristijanom Kapitelijem i načelnikom Općine Orebić Tomislavom Ančićem, članovi Stožera Civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije predvođeni načelnikom Stožera Joškom Cebalom i drugi.

Nakon završetka sastanka ministar Krstičević je istaknuo kako vjeruje da će požari tijekom dana biti stavljeni pod kontrolu.

- Stanje na terenu je zadovoljavajuće. Od ranog jutra angažirani su kanaderi i vjerujem da će požari danas biti stavljeni pod kontrolu - rekao je Krstičević u Orebiću.

Ministar Krstičević je pohvalio sve sudionike koji su uključeni u gašenje požara istaknuvši: 'To je taj sustav domovinske sigurnosti, zajedništvo, partnerstvo lokalne zajednice, vatrogasaca, DUZS-a i pomoć vojske'.

Krstičević se osvrnuo na protupožarnu eskadrilu rekavši kako nisu odustajali i da su uvijek na raspolaganju narodu u nevolji: 'Znate da je vojska ključna i da uvijek pomaže narodu u nevoljama. Vidjeli ste da vojnici to jako dobro rade'.

Također, izrazio je žaljenje zbog stradale imovine - maslina, vinograda i kuća.

Nakon sastanka, ministar Krstičević se nalazi u obilazak opožarenog područja na Pelješcu.

9.08 - Požar na Pelješcu je i dalje aktivan. Gase ga sve lokalne vatrogasne snage, vatrogasci s područja drugih županija, DVIP-ovi te pripadnici NOS-a. Ukupno je angažirano 300 gasitelja sa 63 vozila. U 06:35 jedan Canadair je poletio na gašenje požara.

Požar na području Općine Kula Norinska je također i dalje aktivan. Gase ga sve lokalne vatrogasne snage, vatrogasci s područja drugih županija i DVIP-ovi. Ukupno je angažiran 101 vatrogasac s 29 vozila. U 06:40 na gašenje požara je poletio drugi Canadair .

Na požarišta je upućen i treći Canadair, koji će gasiti po potrebi na oba požarišta, kod naselja Mokalo, Postup i Radošić na poluotoku Pelješcu i kod Kule Norinske na lokaciji Desne i Bagalovići, stoji u priopćenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

8.52 - Tijekom obilaska požarišta na Pelješcu ministar Krstičević se susreo s vojnicima i vatrogascima koji su cijelu noć bili angažirani na požarištu.

- Iznimno cijenim angažman i trud svih ljudi na terenu koji su cijelu noć vili angažirani kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Kroz sustav domovinske sigurnosti, sinergiju i kroz koordinirano djelovanje zajednički djelujemo kako bi se situacija čim prije sanirala - rekao je Krstičević.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević obišao je jutros, 26. rujna 2018. godine opožareno područje na poluotoku Pelješcu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje se susreo s pripadnicima kopnenih Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH i vatrogascima koji su cijelu noć bili angažirani na požarištu.

Tijekom obilaska ministar Krstičević je razgovarao s vojnicima i vatrogascima koji su ga upoznali s trenutnom situacijom te je u ime Vlade Republike Hrvatske zahvalio svim uključenima na terenu, vatrogascima, lokalnoj zajednici i pripadnicima Hrvatske vojske na velikom angažmanu pri sanaciji požara istaknuvši: 'Iznimno cijenim angažman i trud svih ljudi na terenu, koji su cijelu noć vili angažirani kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Kroz sustav domovinske sigurnosti, sinergiju i kroz koordinirano djelovanje zajednički djelujemo kako bi se situacija čim prije sanirala'.

Nakon obilaska požarišta, ministar Krstičević uputio se na sastanak županijskog vatrogasnog stožera Dubrovačko-neretvanske županije koji je započeo u 8.00 sati, u Općini Orebić, u Orebiću i na kojemu će se dogovoriti daljnji koraci.

Na gašenje požara na području Orebića-Mokalo-Podstup upućen je jedan Canadair CL-415, a u ranim jutarnjim satima, u srijedu, 26. rujna 2018., pridružila su mu se i dodatna 52 pripadnika kopnenih snaga iz vojarne "126. brigade HV-a" u Sinju sa sedam motornih vozila te je trenutno na požarištu angažirano ukupno 102 pripadnika i 12 motornih vozila.

Podsjetimo, tijekom jučerašnjeg dana, u gašenju požara sudjelovalo je tri Canadaira CL-415, 50 pripadnika PP NOS-a Hrvatske kopnene vojske prevezeno je s dva helikoptera MI-8 MTV-1 na požarište Orebić, dok je pet kamiona s opremom i vozilom veze na isto požarište upućeno desantnim brodom-minopolagačem DBM-82 PP NOS-a Hrvatske ratne mornarice.

Također, na gašenje požarišta u Metkoviću u Dubrovačko-neretvanskoj županiji upućen je jedan Canadair CL-415.

8:36 - Želim se još jednom zahvaliti svim ljudima za jučer, vatrogascima, pripadnicima gorske službe spašavanja, mještanima, pa i turistima, svima koju su vrlo angažirano jučer bili ovdje, gasili požare, branili svoje kuće i domove. To je to, sustav domovinske sigurnosti još jednom se potvrdio kao sjajna stvar. Što je to? To je sustav zajedništva lokalne zajednice, vatrogasaca, Hrvatske gorske službe spašavanja i ono što je bitno kroz taj sustav - narastanje snaga. Pomoć Hrvatske vojske - naša je zadaća pomoći našim ljudima u nevolji. To je ta sinergija i solidarnost koja je omogućila da se situacija u vrlo kratkom vremenu stavi pod kontrolu. Imali smo jaki vjetar, složenu situaciju, rekao je ministar obrane Damir Krstičević na hitnom sastanku županijskog vatrogasnog stožera Dubrovačko-neretvanske županije kojeg je on sazvao, prenose 24 sata.

8.30 - U Neretvi je požar iz Mtijevića prešao prema Momićima. Noćas je oko 3 sata požar bio došao blizu kuća, ali one su obranjene,’ rekao je za Radio Dalmaciju v.d zapovjednika JVP Metković Ivan Kuran.

Na požaru je i dalje više stotina vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije i ostalih krajeva Hrvatske, kao i pripadnici Hrvatske vojske i drugih interventnih službi. Tijekom jutra očekuje se ponovno dolazak kanadera.

Ministarstvo obrane objavilo je da na Pelješac stiglo još 52 pripadnika Hrvatske vojske kao dodatna pomoć snagama koje su već na terenu i mještanima Orebića, a osim vojnika stigao je i jedan kanader koji će iz zraka pomoći u gašenju.

7:00 - Vatrena fronta na Pelješcu kod zaseoka Kajanovići-Glabalovo, te kod naselja Mokalo tijekom noći je zaustavljena i trenutno nema velikih otvorenih požara kod mjesta Orebić, izvijestili su u srijedu ujutro iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Vatrogasne snage cijelu su noć držale liniju obrane dugu tri kilometra od Postupa do Glabalova, a posao je otežavao jak vjetar.

Meteorolozi za danas najavljuju umjerenu do jaku buru, mjestimično s olujnim udarima koja će postupno slabjeti.

Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županija Stjepo Simović istaknuo je kako je situacija bolja, no kako vatrogasci naravno i dalje ostaju na terenu.

''Moramo dobro paziti, mjestimično ima manjeg plamena koji vjetar lako raplamsa. Požar je daleko od ugašenog za sada'', rekao je Simović.

Na požaru je i dalje više stotina vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije i ostalih krajeva Hrvatske, kao i pripadnici Hrvatske vojske i drugih interventnih službi. Tijekom jutra očekuje se ponovno dolazak kanadera.