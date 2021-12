Zaustavljen je tjedni porast broja mrtvih

Konačno dobre vijesti u ovome valu. Zaustavljen je tjedni porast broja smrti povezanih s COVID-19. Nakon 11 tjedana stalnog porasta, u šest dana proteklog tjedna imali smo 356 smrtnih slučajeva tako da sigurno nećemo premašiti prošlotjedni broj od 459 umrlih. Iako i s tim padom smrtnosti, proteklog tjedna bili smo drugi najgori u Europi iza Mađarske (ne računajući Lihtenštajn) u omjeru broja mrtvih na milijun stanovnika.

Dobra je vijest i pad broja hospitaliziranih, već pretprošle nedjelje za 157, a do jučer za još 91 pacijenta. Međutim, još od 17. studenoga broj oboljelih na respiratoru je iznad 300, a protekli tjedan čak i neznatno više nego prethodni tjedan, unatoč i dalje velikom broju umrlih. Što znači da bolnički sustav još uvijek ne osjeća trend opadanja broja zaraženih, proteklog tjedna još veći nego prethodnog. U šest dana ovoga tjedna imali smo 20.826 novozaraženih (dakle, toj brojci treba pribrojiti današnje novozaražene), a u prethodnim tjednima imali smo ih 26.721 i 32.396, te najviše u tjednu do 14. studenoga 37.425.

Stoga je za očekivati da do kraja godine virus neće zaviti u crno onako veliki broj obitelji kao lani. Upravo 12. prosinca počeo je najcrnji pandemijski niz od 20 dana, jer smo do tada imali 2562 mrtvih, a do kraja godine umrlo ih je još 1436. Na današnji dan lani imali smo 172.523 potvrđeno zaraženih, s tim da ih je samo od 1. rujna do 11. prosinca zaraženo 162.000, a umrlo 2298. Ove godine je od 1. rujna zaraženo 277.865 građana dok ih je umrlo 3240.

Budemo li se držali temeljnih mjera i cijepili, do kraja godine možda ćemo uspjeti imati i upola manje mrtvih nego u 20 najgorih dana lani, a nadajmo se da svakako nećemo prijeći brojku od tisuću mrtvih. Na žalost, već četvrti tjedan imamo trend značajnog pada interesa za cijepljenje prvom dozom, protekli tjedan otprilike kao u rujnu. Na žalost, cijenu tog izbora neki će platiti životom. Uz ovoliki broj zaraženih, uz pogubniju varijantu virusa, mrtvih je moglo biti i tisuću više. U zemljama s više cijepljenih, manje je mrtvih. Lani smo imali 2802 hospitaliziranih, a jučer unatoč puno većem broju zaraženih 2290, uglavnom necijepljenih.

