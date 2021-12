Zastupnik Sačić iz Zarazne: Bilo je jako gadno. Sva zahvala osoblju, ovdje doista spašavaju živote

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić trenutno se u Klinici dr. Fran Mihaljević oporavlja od teške upale pluća izazvane zarazom koronavirusom.

"Na zaraznoj sam, sad sam već super. Tu sam već četiri, pet dana. I sve je izvrsno, ali kad sam došao bilo je jako gadno", rekao je Sačić za Dnevnik.hr.

Trenutno je na terapiji kisikom i osjeća se dobro. Nije se cijepio, a o cijepljenju sada kaže:

"Nisam bio protiv cijepljenja i nikome ne govorim da se ne cijepi. Osobno sam očito precijenio svojih 59 godina naspram te bolesti, a i moje bolesti koje su pridonijele. Ovo je opaka bolest i opak virus. On je pregazio moje prirodne prepreke. Svatko tko se hoće cijepiti, neka se cijepi. Ali neću natjeravati nikoga da se cijepi, kao što nisam ni sebe", kaže Sačić, pa dodaje:

"I moram reći da svi ovdje, i liječnici i medicinske sestre i svi koji se brinu o pacijentima, ti ljudi doista spašavaju ljudske živote i njima sva zahvala".

Potvrđuje da u bolnici nitko ne dijeli ljude na cijepljene i one koji to nisu učinili. "Kad uđeš u sustav nitko te ne pita jesi se cijepio ili nisi, njima je samo bitno spasiti ljudski život. To je puno mudrije od političara koji šalju poruke tko se nije cijepio neka umre pred bolnicom", kaže Sačić.

Stav o cijepljenju nije bitno primijenio jer, kaže, u sobi je promijenio dva cimera. "Jedni su se cijepili i svejedno su završili tu gdje i ja. To je opaka bolest, ona ne pogađa sve tako jako, mnogi prođu bez problema. Ali onoga koga zahvati, e taj je baš u nevolji", poručuje Sačić iz bolničkog kreveta.