Zatvorenik osuđen na smrt odabrao opciju koja je izvedena samo tri puta: 'Stavit će mu kapuljaču, ispod je umivaonik za krv'

Brad Sigmon (67) iz Južne Karoline osuđen je na smrt zbog ubojstva roditelja svoje bivše djevojke bejzbolskom palicom 2001. Naime, tada je u njihovom domu u okrugu Greenville prvo ubio njih, a potom je oteo bivšu djevojku uz prijetnju oružjem. Ona mu je pobjegla, a dok je trčala, pucao je na nji i promašio, tvrde tako tužitelji. Sigmon je osuđen na smrtnu kaznu koja bi se trebala izvršiti 7. ožujka i to strijeljanje. On je odbio smrtonosnu injekciju i električnu stolicu te izabrao streljački vod. Bit će to prvi pogubljeni zatvorenik u SAD-u na ovaj način u 15 godina. Samo su tri zatvorenika u SAD-u pogubljena strijeljanjem od 1976., a posljednji je strijeljan 2010.

Kako će to sve izgledati - Brad Sigmon bit će vezan za stolicu u komori smrti, kapuljača će mu biti stavljena na glavu i meta postavljena na srce. Trojica dobrovoljaca pucat će na njega. Na prozor za svjedoke postavljeno je neprobojno staklo, postavljena je stolica ispod koje je umivaonik za krv te je napravljen zid iza kojeg će stati strijelci. Svjedoci će vidjeti zatvorenika iz profila, ali ne i streljački vod.

Sigmonovi odvjetnici su uložili posljednju žalbu, tražeći od Državnog vrhovnog suda da zaustavi njegovo pogubljenje kako bi se moglo održati saslušanje o njihovim argumentima. Navodno, su odvjetnici bili neiskusni i nisu u potpunosti iznijeli da je osumnjičeni mentalno bolestan te da je kao dijete imao težak obiteljski život, piše New York Post. Posljednja šansa mu je kod republikanskog guvernera Henryja McMastera da mu smanji kaznu na doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja.

