SLAB POTRES

Zatreslo kod Sinja: 'Prvo se čuo zvuk sličan grmljavini...'

Seizmološka služba Republike Hrvatske
VL
Autor
Vecernji.hr
24.02.2026.
u 12:07

Epicentar potresa bio je 18 kilometara jugozapadno od Sinja

Slab potres zabilježen je danas u 10.20 sati kod Sinja. Prema podacima Seizmološke službe RH, magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice. Epicentar potresa bio je 18 kilometara jugozapadno od Sinja.

Dalmacija danas navodi kako je potres izazvao manju uznemirenost stanovništva u blizini epicentra. "Prvo se čuo zvuk sličan grmljavini, potom je treslo 5 do 6 sekundi", kazao im je čitatelj iz Lećevice.
Avatar rubinet
rubinet
12:36 24.02.2026.

Buše tunel u blizini. Možda to ima veze...

