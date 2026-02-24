Zatreslo kod Sinja: 'Prvo se čuo zvuk sličan grmljavini...'

Slab potres zabilježen je danas u 10.20 sati kod Sinja. Prema podacima Seizmološke službe RH, magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice. Epicentar potresa bio je 18 kilometara jugozapadno od Sinja.

Dalmacija danas navodi kako je potres izazvao manju uznemirenost stanovništva u blizini epicentra. "Prvo se čuo zvuk sličan grmljavini, potom je treslo 5 do 6 sekundi", kazao im je čitatelj iz Lećevice.