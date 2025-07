Najzahtjevniji su nam gosti bili Penelope Cruz i Javier Bardem, no bili su oduševljeni jer otočani baš i ne mare za zvijezde

Bavljenje turizmom uz Jadransko more već je desetljećima neka vrsta narodnog zanimanja. Od bake Mare koja iznajmljuje apartman nudeći ga pristiglim gostima na autobusnom kolodvoru, preko barba Šime koji znatiželjne turiste vodi u izlov ribe i otkriva im skrivene uvale idealne za kupanje, ili lokalnih vlasnika restorana, koji muku muče s radnom snagom u kuhinji, do novih poduzetnika koji su sagradili zdanja s desetak apartmana i bazenom za zahtjevnije goste… Svi su uvjereni da jako dobro znaju što turisti žele, kako im udovoljiti i uzeti im novac. Možda su i u pravu jer zahvaljujući takvom umijeću uspješno žive generacije eksploatirajući plavo more i baštinu koju su naslijedili ili kupili. No, većina ih priznaje kako se ove godine moraju više truditi i kako ne ide sve glatko kao što je bilo u godinama odmah nakon pandemije, kad turisti nisu pitali za cijenu. Sve više turista traži vrijednost za svoj novac pa tri puta mjerkaju ponudu. Mnogi ne žele potrošiti više od svoje ljetne plaće, a kamoli dirati ušteđevinu u ovim neizvjesnim vremenima. A mijenjaju se i navike turista, pa zimmer frei, iako još dominira, sve češće ostaje prazan ako ne udovoljava kriterijima ili se ne ponudi neka dodatna usluga, a turisti umjesto skupih prženih lignji iz zamrzivača ili precijenjenih ćevapa radije odlaze u dućan pa sami spremaju ručak…