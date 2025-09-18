Zašto ti treba debitna kartica

Mala škola financijske pismenosti , naziv je kampanje Zagrebačke banke, čiji je cilj na jednostavan i razumljiv način educirati građane o financijskim pojmovima. Kampanja je posebno namijenjena mladima koji tek ulaze u financijski svijet, s ciljem da se osjećaju sigurnije i samopouzdanije kada donose odluke o svom novcu.

Kad se odvikneš od keša najvažnije je imati karticu uz koju ćeš 24 sata na dan imati pristup svom računu. Zaba Mastercard debitna kartica može biti vezana uz tvoj žiro, tekući i multivalutni tekući ili žiroračun. Omogućuje ti jednostavan i brzi pristup novcu na svim prodajnim i isplatnim mjestima, u zemlji ili inozemstvu.

U videu doznaj više:

Za još jednostavnije korištenje, svoju debitnu karticu dodaj u digitalni novčanik i onda si bez brige, jer je digitalni novčanik u potpunosti siguran, jednostavan za korištenje i ono najvažnije - besplatan.