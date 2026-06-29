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TRŽIŠTE NEKRETNINA

Zašto se neke nekretnine prodaju za nekoliko tjedana, a druge mjesecima čekaju kupca? Stručnjaci otkrivaju što čini razliku

Foto: Remington Real Estate
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VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 16:02

Zašto se neke nekretnine prodaju za nekoliko tjedana, a druge mjesecima čekaju kupca? Stručnjaci otkrivaju što čini razliku

Na konkurentnom tržištu nekretnina prvi dojam često odlučuje hoće li potencijalni kupac pokazati interes ili nastaviti potragu. Upravo zato staging, odnosno priprema nekretnine za prodaju, posljednjih godina postaje sve važniji alat u predstavljanju stanova i kuća. Kako ističu iz Remington Real Estate Croatia, ekskluzivnog partnera Christie’s International Real Estate za Hrvatsku, cilj staginga nije promijeniti prostor, već naglasiti njegove prednosti i omogućiti kupcu da se u njemu lakše zamisli.

– Staging nije stvaranje iluzije, nego predstavljanje nekretnine u njezinu najboljem izdanju. Način na koji je pripremljena i prezentirana može značajno utjecati na prvi dojam, brzinu prodaje i percepciju njezine vrijednosti – objašnjava Ivona Brnelić iz Remington Real Estate Croatia.

Posebnu ulogu staging ima kod premium i luksuznih nekretnina, gdje kupci očekuju visoku razinu kvalitete i uređenja. U takvim slučajevima, ističe Brnelić, nije nužno prostor ispuniti skupim namještajem, već pažljivo odabranim detaljima stvoriti skladnu i toplu atmosferu. Svježe obojani zidovi, dekorativni jastuci, biljke, umjetnine, kvalitetna rasvjeta ili pažljivo odabrana posteljina mogu značajno promijeniti doživljaj prostora, a pritom ne zahtijevaju velika ulaganja.

Jedan od projekata na kojem je radila bila je moderna vila u okolici Pule, čiji su betonski zidovi prostoru davali snažan karakter, ali i dozu hladnoće. Cilj je, kaže, bio unijeti toplinu bez narušavanja suvremene arhitekture. – Kroz umjetnine, teksture, dekoracije i pažljivo odabrane detalje prostor je dobio emociju i mekoću, a pritom je zadržao svoj identitet – navodi Brnelić.

Naglašava kako staging nije uređenje prostora prema ukusu vlasnika, nego priprema doma za budućeg kupca. Zato interijer treba biti neutralan, uredan i prozračan kako bi se što više ljudi moglo zamisliti u njemu. Prema njezinim riječima, upravo prvi dojam često odlučuje hoće li nekretnina ostati još jedna u nizu ili će potencijalni kupac u njoj prepoznati svoj budući dom. – Staging nije trošak, nego jedna od najboljih investicija prije izlaska nekretnine na tržište. Uz relativno mala ulaganja može se povećati percepcija vrijednosti nekretnine, ubrzati prodaja i ostvariti bolja prodajna cijena – zaključuje Brnelić.

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nekretnine

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