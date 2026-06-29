Proširuje se istraga: Sumnja se da je zločinačko udruženje krijumčarilo velike količine droge

USKOK je izvijestio kako je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv sedmorice okrivljenika i jedne pravne osobe od 29. siječnja 2026., na temelju kaznene prijave Policijske uprave krapinsko-zagorske, donio rješenje o proširenju istrage protiv trojice okrivljenika (I., II. i IV. okr.) te pokrenuo istragu protiv dvojice hrvatskih državljana (1979., 1978.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

"Osnovano se sumnja da nakon što je I. okr. u razdoblju od ožujka 2020. do ožujka 2021., u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj te u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj i Sloveniji, povezao u zajedničko djelovanje II. i III. okr. s ciljem ostvarenja nepripadne materijalne koristi prijevozom, isporukom i daljnjom prodajom kokaina, droge konoplje i amfetamina na narko-tržištu, II. okr. kao vozače za prijevoz te droge, osim zaposlenika svog društva IV. i V. okr., angažirao i IX. te X. okrivljenika, također vozače zaposlene u svom trgovačkom društvu, kao i druge nepoznate osobe.

U okviru realizacije plana tog zločinačkog udruženja, preuzimanje droge te daljnji transport i isporuku droge na području navedenih zemalja dogovarao je osim I. okr., i II. okr., nakon čega su IV., IX. i X. okr. za dogovorenu naknadu, drogu preuzimali i pod paravanom vršenja transporta legalne robe teretnim vozilima u vlasništvu trgovačkog društva II. okr., istu prevozili i predavali nepoznatim osobama na dogovorenim lokacijama. Na opisani način je u više navrata, pored ranije prevezenih 127 kilograma kokaina, 10 litara amfetaminskog ulja i 193 kilograma droge konoplje, prevezeno dodatnih 11 kilograma kokaina, odnosno ukupno 138 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.312.000,00 eura. Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove", izvijestio je USKOK.