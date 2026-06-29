Jedno poluvrijeme na travnjaku, drugo na konzoli: Novi koncept oduševio mlade u Novskoj

Poduzetnički inkubator PISMO i A1 Hrvatska osmislili su A1 Playmakers Challenge, hibridni koncept esporta koji spaja nogomet na terenu i natjecanje u igri EA Sports FC 26. Novi koncept prvi su oprobali u Novskoj polaznici Ljetnog gaming kampa, koji se petu godinu održava u organizaciji Poduzetničkog inkubatora PISMO.

Ekipe su odigrale jedno „poluvrijeme“ na nogometnom terenu, a drugo na konzoli, a pobjednici su dobili vrijedne nagrade. „Kroz ovaj način želimo razvijati i digitalne vještine i fizičke vještine. Mlade generacije su okrenute digitalnoj tehnologiji, ali ne smije se zanmariti tjelesna aktivnost i mislimo kako je nogomet dobar način za motivaciju mladih u tom smjeru, pogotovo u vrijeme Svjetskog prvenstva. Ujedno imamo sport i u Gaming kampu te nam je želja i ubuduće osmišljavati sličnu kombiniranu aktivnost, možda iduće godine košarku, tenis... – rekao je Domagoj Crnković iz Inkubatora PISMO.

Program gaming kampa je namijenjen učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, a uz svakodnevne radionice razvoja videoigara polaznike očekuje bogat sadržaj koji spaja tehnologiju, kreativnost, sport i boravak u prirodi. „Postoje određene predrasude prema esportu i gamingu, no danas vam profesionalci u esportu imaju timove koji paze na njihovu prehranu i zdravlje. Tjelesna aktivnost je sastavni dio njihovih priprema. Mlade gamere treba motivirati u tom smjeru, a nogomet je najpoznatiji sport na svijetu. Mnogi poznati nogometaši igraju FC, bivšu Fifu, i mnogi su čak i u raznim timovima profesionalnog natjecanja i sudjeluju u promociji esporta. Tako da su te dvije stvari itekako spojive.“ – dodao je Crnković.

U popratnom panelu uz predstavljanje novog koncepta nogometa i esporta, sudjelovao je i Antonio Knežević, profesor tjelesne i zdravstvene kulture Srednje škole Novska koji u ovome vidi priliku u motivaciji mladih za bavljenje sportom. „Ono što će moja struka svakom igraču esporta reći je da mora napraviti za svoje tijelo nešto što će mu omogućiti da se može što dulje baviti tom svojom aktivnošću. A mislim da se esport i nogomet dobro nadopunjuju, jasno da nisu isti. Ima raznih nepredvidivih aktivnosti u epsortu na koje treba brzo reagirati i mislim da ima elemenata iz jedne aktivnosti koje se mogu primijeniti u drugom. Treba iskoristiti ovo vrijeme nogometa kako bi se mlade motiviralo, a bit će i zanimljivo stručno vidjeti kako će se primjeniti vještine jednog i drugoga.“ – rekao je prof. Knežević dodavši kako osobno smatra da su djeca danas aktivnija.

„Ne mislim nužno da su više danas vani nego nekoć, ali su spremnija na razne aktivnosti koje im samo treba ponuditi , predstaviti ih zanimlivo i tako ih motivirati. Tu svoje ulogu trebaju odraditi i roditelji, a i škole. Ovo je dobar koncept. Gaming treba ući i među opću populaciju, a treba promovirati i ispunjenje one preopruke o 60 minuta umjerene tjelesne aktivnosti dnevno.“ – dodao je Antonio Knežević.

A1, veliki promotor esporta, uključio se i u ovaj hibridni koncept. „Ovo je prvi takav projekt i prirodno je da ga provedemo u gaming inkubatoru u Novskoj, s kojim godinama surađujemo. Ako djeca ovo prihvate i budu zadovoljni bit će to dobar znak da je ovo dobar koncept. Djeca ne mogu odglumiti i njihova reakcija dat će odgovor je li ovo što smo osmilili dobro i treba li primjenjiti i dalje. Osobno se nadam da će zaživjeti“ – rekla je Valentina Leventić iz A1 Hrvatska.