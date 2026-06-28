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VRUĆINE, PA PREDAH

Idemo prema vrhuncu toplinskog vala, a onda stiže obrat: Hladna fronta pred vratima

Istramet
Foto: Istramet
1/2
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.06.2026.
u 21:21

Nakon što su već pali pojedini temperaturni rekordi za lipanj, iduća dva dana očekuje nas vrhunac toplinskog vala

Početak tjedna donosi vrhunac toplinskog vala. U većini predjela sunčano, te uglavnom vrlo vruće. Lokalno na kopnu dnevni razvoj oblaka, u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije uz mogućnost izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu burin, sredinom dana i poslijepodne umjeren jugoistočni i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima 24 i 28 °C. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 °C. U utorak pretežno sunčano te većinom vrlo vruće. Kratkotrajni pljusak očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Na snazi su upozorenja za visoke temperature, skoro cijela Hrvatska je pod crvenim alarmom. U ponedjeljak je u gospićkoj i kninskoj regiji upozorenje na izraženije pljuskovie praćene grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom

U srijedu postupan porast naoblake, u drugom dijelu dana te u noći na četvrtak s pljuskovima praćenim grmljavinom, moguće i izraženim. Tijekom četvrtka postupno smirivanje i kidanje naoblake, na jugu vjerojatno tek navečer. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu burin te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U četvrtak prolazno jak sjeverni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u padu, osjetno sa srijede na četvrtak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, piše DHMZ.

Nakon što su već pali pojedini temperaturni rekordi za lipanj, iduća dva dana očekuje nas vrhunac toplinskog vala. Međutim, prema dijelu prognostičkih modela, prije fronte koja stiže u noći na četvrtak, valja očekivati ranu destabilizaciju atmosfere. Pljuskova u gorju može biti već u ponedjeljak, a pritom je moguće i jače nevrijeme, naročito u dalmatinskom zaleđu, Lici i Gorskom kotaru. Tijekom utorka i srijede pljuskovi će biti češći i po Sloveniji, a mogući su i u unutrašnjosti Hrvatske, sugeriraju prognostički modeli. 

Hladna fronta koja će temperature zraka sniziti na promjerenije vrijednosti za doba godine stiže u noći na četvrtak. Naglo će zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak, dok su prilikom nailaska fronte mogući olujni udari zapadnog i jugozapadnog vjetra. Temperature zraka snizit će se od 5 °C na Jadranu do 10 °C u kontinentalnoj Hrvatskoj, piše Istramet.

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Ključne riječi
toplinski val vrijeme

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