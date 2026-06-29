VIDEO Dupin doplivao među djecu u Maslenici, svi bili oduševljeni. Stručnjaci poručuju: 'To je opasno'

Nakon nekolicine videa dupina koji ovih dana plivaju uz hrvatsku obalu, na društvenim mrežama pojavila se i nova snimka iz Maslenice. Na videu se vidi dupin kako pliva među skupinom djece koja se kupaju u moru. Životinja se približila obali, a djeca su s oduševljenjem promatrala njezino kretanje. Na prvi pogled prizor djeluje idilično i bezbrižno, no stručnjaci upozoravaju da upravo ovakve situacije mogu biti opasne i za ljude i za dupine.

Iz Instituta Plavi svijet već su ranije uputili apel građanima da, ako se susretnu s prijateljski nastrojenim dupinima, uživaju u prizoru iz sigurne udaljenosti, ali da im se ne približavaju niti pokušavaju ostvariti kontakt. Kako ističu, intenzivna interakcija s ljudima neminovno dovodi do opasnosti za dupina, ali i za osobe koje se nalaze u njegovoj blizini. "Ometanje, uznemiravanje i namjerno maltretiranje mogu uzrokovati agresivno ponašanje dupina, a njegovi nagli pokreti mogu ozlijediti čovjeka čak i kada se dupin 'igra', odnosno provodi vrijeme s kupačima", upozoravaju iz Instituta.

Dodaju kako je u svijetu zabilježen najmanje jedan smrtni slučaj u kojem je dobri dupin usmrtio kupača, i to 1994. godine u Brazilu, kao i više slučajeva teških ozljeda ljudi. Prema riječima stručnjaka, agresivno ponašanje dupina najčešće je posljedica neprimjerenog ponašanja ljudi koji ih pokušavaju jahati, povlačiti za peraje ili na druge načine uznemiravati. U jednom je slučaju, navode, osoba čak pokušala dupinu ugurati sladoled u dišni otvor.

Osim mogućih fizičkih ozljeda, upozoravaju i na zdravstvene rizike. Dupini mogu ljudima, ali i ljudi dupinima, prenijeti različite zarazne bolesti, među kojima su tuberkuloza, leptospiroza, bruceloza, bakterijske infekcije, konjunktivitis te virusni i bakterijski dermatitis.