Dugogodišnji član ansambla ZeKaeM-a

Zašto je zbog snimanja 'Djece s Kozare' Milivoj Beader završio na psihoterapiji?

Autor
Branimir Pofuk
14.10.2025.
u 23:39

Dugogodišnji član ansambla ZeKaeM-a za Obzor govori o svom umjetničkom i ratnom putu, o tome kako je postao sinonim za upornost na zagrebačkoj Akademiji, kako se civilizacijski oduprijeti sve agresivnijem primitivizmu ne samo u hrvatskom društvu i zašto vlasti odgovaraju pojave koje nose očigledno zlo

U Zagrebačkom kazalištu mladih 17. listopada na rasporedu je premijera predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet". Redatelj je Ivica Buljan, dramatizaciju istoimenog romana norveškog pisca Johana Harstada potpisuje Vid Hribar, scenografiju Aleksandar Denić, kostimografiju Ana Savić Gecan, a glazbu Darko Rundek. Petnaestoro glumaca tumači četrdesetak likova iz romana od gotovo tisuću stranica. Jedan od njih je i dugogodišnji član ansambla ZeKaeM-a Milivoj Beader. On u predstavi nije ni Max ni Mischa, ali posljednjih je tjedana svakako u ofenzivi, "aktiviravši" svoj dragovoljački i braniteljski staž iz 1991. i 1992. godine da bi se javno i nedvosmisleno usprotivio povratku politike političkih pritisaka na kulturu i umjetnost i arbitriranju braniteljskih udruga o tome tko je i što je podobno i domoljubno, a što "prave Hrvate" i branitelje vrijeđa.

intervju Zagrebačko kazalište mladih kazalište umjetnost glumac Milivoj Beader

NE
nebriga
00:40 15.10.2025.

Zašto bi ono što on misli i od čega živi bilo važnije od onog što drugi misle? Jer je umjetnik? Šta to nama znači? Većina umjetnika su egocentrici, napuhani "mislioci" i umišljene veličine i sveznalice. Dosta njih su i alkoholičari i na druge načine ovisnici. Ako je svaki umjetnik u pravu i najpametniji, onda je i Harvy Weinstain u pravu. Možda bi trebalo ozakoniti pedofiliju jer je i Michael Jackson u pravu. Ili heroin jer su Amy i Whitney u pravu? FO!

NAJVEĆA TRAGEDIJA U HRVATSKOM ZDRAVSTVU

Kobni listopad: Smrt je kosila pacijente u bolničkim centrima za hemodijalizu u Zagrebu, Puli, Rijeci...

Listopad 2001. godine crnim je slovima upisan u povijest hrvatskog zdravstva. Tog je mjeseca, u samo tjedan dana, umrlo čak 23 pacijenata čiji je život ovisio o hemodijalizi. Iako je informaciju o prvim misterioznim smrtima pacijenata, prema riječima tadašnje ravnateljice KBC Zagreb, prof. Sante Večerine, Ministarstvo zdravstva imalo još u petak navečer, šutnja je prekinuta tek u nedjelju, nakon što je naša novinarka, Diana Glavina otkrila aferu te je 14. listopada 2001., Večernji list prvi objavio potresnu vijest o najvećoj tragediji u hrvatskom zdravstvu.

