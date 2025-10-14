U Zagrebačkom kazalištu mladih 17. listopada na rasporedu je premijera predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet". Redatelj je Ivica Buljan, dramatizaciju istoimenog romana norveškog pisca Johana Harstada potpisuje Vid Hribar, scenografiju Aleksandar Denić, kostimografiju Ana Savić Gecan, a glazbu Darko Rundek. Petnaestoro glumaca tumači četrdesetak likova iz romana od gotovo tisuću stranica. Jedan od njih je i dugogodišnji član ansambla ZeKaeM-a Milivoj Beader. On u predstavi nije ni Max ni Mischa, ali posljednjih je tjedana svakako u ofenzivi, "aktiviravši" svoj dragovoljački i braniteljski staž iz 1991. i 1992. godine da bi se javno i nedvosmisleno usprotivio povratku politike političkih pritisaka na kulturu i umjetnost i arbitriranju braniteljskih udruga o tome tko je i što je podobno i domoljubno, a što "prave Hrvate" i branitelje vrijeđa.
Zašto je zbog snimanja 'Djece s Kozare' Milivoj Beader završio na psihoterapiji?
Dugogodišnji član ansambla ZeKaeM-a za Obzor govori o svom umjetničkom i ratnom putu, o tome kako je postao sinonim za upornost na zagrebačkoj Akademiji, kako se civilizacijski oduprijeti sve agresivnijem primitivizmu ne samo u hrvatskom društvu i zašto vlasti odgovaraju pojave koje nose očigledno zlo
Zašto bi ono što on misli i od čega živi bilo važnije od onog što drugi misle? Jer je umjetnik? Šta to nama znači? Većina umjetnika su egocentrici, napuhani "mislioci" i umišljene veličine i sveznalice. Dosta njih su i alkoholičari i na druge načine ovisnici. Ako je svaki umjetnik u pravu i najpametniji, onda je i Harvy Weinstain u pravu. Možda bi trebalo ozakoniti pedofiliju jer je i Michael Jackson u pravu. Ili heroin jer su Amy i Whitney u pravu? FO!