Zašto je zbog snimanja 'Djece s Kozare' Milivoj Beader završio na psihoterapiji?

U Zagrebačkom kazalištu mladih 17. listopada na rasporedu je premijera predstave "Max, Mischa i ofenziva Tet". Redatelj je Ivica Buljan, dramatizaciju istoimenog romana norveškog pisca Johana Harstada potpisuje Vid Hribar, scenografiju Aleksandar Denić, kostimografiju Ana Savić Gecan, a glazbu Darko Rundek. Petnaestoro glumaca tumači četrdesetak likova iz romana od gotovo tisuću stranica. Jedan od njih je i dugogodišnji član ansambla ZeKaeM-a Milivoj Beader. On u predstavi nije ni Max ni Mischa, ali posljednjih je tjedana svakako u ofenzivi, "aktiviravši" svoj dragovoljački i braniteljski staž iz 1991. i 1992. godine da bi se javno i nedvosmisleno usprotivio povratku politike političkih pritisaka na kulturu i umjetnost i arbitriranju braniteljskih udruga o tome tko je i što je podobno i domoljubno, a što "prave Hrvate" i branitelje vrijeđa.