Zašto je uoči Oluje smijenjen načelnik Glavnog stožera HV-a Janko Bobetko

U Livnu su, na obilježavanju 30. obljetnice operacije Ljeto ‘95., kojom su od 25. do 30. srpnja 1995. zauzeti Glamoč i Grahovo te ovladano zaleđem Knina, otvoreni neki nepoznati detalji o strategiji Oluje. Aktualizirana je i priča o smjeni načelnika Glavnog stožera HV-a Janka Bobetka i postavljanja na to mjesto Zvonimira Červenka. Što se zapravo dogodilo? Bobetkov je grijeh što je 20. lipnja 1995. potpisao direktivu "Oluja 4", prema kojoj se postrojbama HV-a, među kojima su bile i 4. i 7. udarna gardijska brigada HV-a, naređuje povlačenje iz Bosne i Hercegovine te povratak u Hrvatsku. U prijevodu, to je značilo da će bojovnici sa zapovjednog prostora Split, umjesto sa zaleđa Dinare, krenuti frontalno u obliku "češlja" u završno oslobađanje Kninske krajine.