Zašto je smijenjena uspješna v.d. predsjednica zadarskog općinskog suda?

Večernji list došao je u posjed i dopisa novom predsjedniku suda od strane jednog odvjetnika i bivšeg zadarskog suca koji među ostalim navodi: Ako postoji jedna sutkinja, jedna predsjednica, pa makar i privremena, koja je svoj posao radila s voljom, elanom, energijom, htijenjem, pa ako hoćete i srcem, naravno uz primjenu svog svojeg znanja i iskustva, onda je to Jadranka Nižić Peroš. To je osoba koja je u svakom trenutku bila na raspolaganju onome tko ju je trebao, koja je u svakom momentu htjela ili pokušala makar učiniti sve da stvar funkcionira, u čijem je mandatu primljeno više sudaca nego u zadnjih valjda 20 godina, koja je sve posložila na pravi način i koja je sada, iz meni nedokučivog ili više razloga, smijenjena… Ako je kriterij izbora sudaca znanje, iskustvo, poštenje i rad, onda naprosto moram kazati da Jadranku Nižić Peroš niste trebali udaljiti iz predsjedničkog ureda, posebno ne na način da ju se naprosto izbaci na hodnik. To ta žena i kolegica nije zaslužila.”