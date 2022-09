Zašto je Prebeg oslobođen preko princa Saudijske Arabije? 'Pa gledamo rat za svjetski poredak, treba im dizati rejting'

Miro Kovač, bivši hrvatski diplomat, gostujući u studiju Večernji TV-a, osim ratnog stanja u Ukrajini i posljednjih najava Vladimira Putina o mobilizaciji i uništenju, komentirao je i oslobađanja hrvatskog državljana Vjekoslava Prebega kojeg su Rusi zarobili kao ukrajinskog borca i oslobodili. Komentirao je snagu diplomatskih poslova koji su doveli do oslobađanja.

- Ti poslovi moraju ostati nevidljivi. To nije za javnost, to ide preko drugih kanala za koje javnost ne bi trebala niti snati. Važnu je ulogu u tome odigrala Saudijska Arabija koja se pozicionirala kao posrednik, kao primjerice i Turska. Činjenica je da je Saudijska Arabija tradicionalno bila u savezu s SAD-u, ali zadnjih godina je otvorena za suradnju i prema Rusiji. Oni se time emancipiraju, pokazuju da nisu samo uz SAD i to je princ Saudijske Arabije ovom akcijom jasno pokazao; dakle da može i s jednima i drugima razgovarati, pa su ih i Rusi uzeli kao ozbiljnog partnera. Osim Prebega, tu i američkih i britanskih vojnika koji su oslobođeni. Time se diže rejting Saudijske Arabije, koja pak time želi popraviti i iznimno loš rejting nakon slučaja pogibije novinara u Turskoj. Ovaj sadašnji angažman Saudijaca ide isključivo na korist onima koji se, srećom, vraćaju svojim kućama - kazao je Kovač tijekom gostovanja na Večernji tv-u.

Ovo je rat za svjetski poredak

Dodao je u razgovoru s našom novinarkom Lanom Kovačević da Rusija s druige strane, pak, prihvaća taj angažman Saudijaca jer na taj način želi osnažiti one zemlje koje ne prihvaćaju tek tako Američku vodeću ulogu u svjetskom poretku.

- SAD je još uvijek jak i svjetski dominantan u puno segmenata, a jedina su im konkurencija Kinezi, posebno u tehnološkom smislu. Ovaj je rat, također, pokazao da ruska vojska Američkoj vojsci nije prijetnja. Prijetnja je nuklearno oružje. Amerikance zabrinjava tek kineska mornarica i time se trenutno bave u smislu tjesnaca i morskih prolaza koji su punktovi za svjetsku trgovinu pod kontrolom Amerikanaca. No, Kinezi na drugim područjima drže u šaci Amerikance. Uglavnom, na svjetskom poretku, odnosno i kroz ovaj rat u Ukrajini, pratimo natjecanje Zapadnoga svijeta, kojeg predvodi SAD i onih zemalja koje ne žele prihvatiti dominaciju Zapada, poput Turske i Saudijske Arabije. Upravo je zato Rusima u interesi da se podigne rejting Saudijske Arabije zbog čega su pristali s njima na pregovore i oslobađanje zarobljenika - dodao je Miro Kovač za Večernji tv.