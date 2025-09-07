Uskoro će u našim pretežito bjelogoričnim šumama početi padati lišće, pa bi naši politički partizani, dakle, SDP i Možemo!, trebali napustiti šume i teme o partizanima, ustašama, Thompsonu, braniteljima i zabraniteljima. Trebali bi, no vjerojatno neće, jer ako krenu već isprobanim stazama objašnjavati kako se u Hrvatskoj pod stegom trostrukog premijera Andreja Plenkovića živi loše, gore nego ikad i u sjeni diktature HDZ-a, i tu će biti na stranputici. Jer, Eurobarometar i Eurostat o stanju, raspoloženju i kvaliteti života Hrvata tvrde potpuno suprotno. Ovih dana objavljeni su rezultati anketiranja službenih EU statističara. Eurobarometar tvrdi da 50 posto Hrvata smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru, a 42 posto u lošem. Pomak u optimizmu hrvatskih građana jest nagao, jer je broj onih koji misle da nam ide dobro veći čak za 16 postotnih poena nego u prethodnom istraživanju s početka ove godine. Ujedno je i pesimista manje za čak 18 postotnih poena. I premda u ankete Hrvati inače duboko sumnjaju, rezultate ove nije naručio nitko iz Hrvatske, nego ju je proveo Eurobarometar anketirajući "uživo" kroz intervju 1004 naših građana odabranih prema reprezentativnom uzorku. Ista je anketa pokazala da čak 79 posto hrvatskih građana smatra da je članstvo u EU korisno za zemlju, a u usporedbi s većinom drugih zemalja u EU Hrvati spadaju među optimističnije.
Zašto je naglo porastao broj Hrvata koji misle da nam ide dobro?
Vratila nam se srednja klasa. Eurobarometar kaže da 50 posto Hrvata smatra da idemo dobro, a u zemlji opće kuknjave građani na štednji drže 40 mlrd. eura
Jasno je svakome da ima birača koji bi već danas opet izabrali Kukuriku koaliciju, bez obzira na sve katastrofakne posljedice takve nesposobne vlade. Takvi birači spremni su i na gladovanje ako zatreba i na svaku vrstu žrtve i odricanja za svoju ljevičarsku ideologiji. Niti korupcija niti kriminal njihovih pulena neće im smetati previše.
Stanje u državi je ok, stvari bi bile mnogo bolje da nas vode Hajdas,Kekin, Oreskovic ili Grmoja. Ako ne vjerujete pitajte njih, ili glasajte za njih, jos bolje.
Je li netko može imenovati nekoga iz naše političke ljevice tko bi mogao ozbiljno voditi vladu RH, a na zadovoljstvo građana RH? Moramo biti svjesni da tko god je na čelu vlade RH, da će imati svoje oponente, no, je li primjećujemo da naš premijer uspješno vodi vladu RH na korist građana RH, koji očito napreduju, ali napreduje i Hrvatska. Premijer je priznat, cijenjen i poštovan izvan RH. I s takvim premijerom, Hrvatska može napredovati i dalje, činjenica je da Hrvatska raste a ne pada u odnosu da ostale članice EU, a to je najvažnije jer će rasti i standard građana. Ne želim da mi netko daje folozofske odgovore pomiješane s crnilom i beznađem, neka mi netko odgovori konkretno na pitanje: Tko na hrvatskoj političkoj sceni može bolje voditi Hrvatsku od sadašnjeg premijera? Možda nekoga ima, ali samo navedite tko je to s imenom i prezimenom. Doduše kod nas ima i stranaka s imenom i prezimenom gđe Orešković, je li bi ona bolje vodila Hrvatsku? Neću nabrajati dalje, Ja bih volio da komentatori koji se ne slažu s mojom mišljenjem, slobodno navedu osobu koja bi bolje vodila Hrvatsku od premijera Plenkovića, pa neka građani stave sve na vagu i sami odluče. U današnjem okolnostima, globalnim previranjima i drugim trendovima, Hrvatska dobro stoji i relevantan je i priznat faktor EU i svijeta.