Zašto je naglo porastao broj Hrvata koji misle da nam ide dobro?

Uskoro će u našim pretežito bjelogoričnim šumama početi padati lišće, pa bi naši politički partizani, dakle, SDP i Možemo!, trebali napustiti šume i teme o partizanima, ustašama, Thompsonu, braniteljima i zabraniteljima. Trebali bi, no vjerojatno neće, jer ako krenu već isprobanim stazama objašnjavati kako se u Hrvatskoj pod stegom trostrukog premijera Andreja Plenkovića živi loše, gore nego ikad i u sjeni diktature HDZ-a, i tu će biti na stranputici. Jer, Eurobarometar i Eurostat o stanju, raspoloženju i kvaliteti života Hrvata tvrde potpuno suprotno. Ovih dana objavljeni su rezultati anketiranja službenih EU statističara. Eurobarometar tvrdi da 50 posto Hrvata smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru, a 42 posto u lošem. Pomak u optimizmu hrvatskih građana jest nagao, jer je broj onih koji misle da nam ide dobro veći čak za 16 postotnih poena nego u prethodnom istraživanju s početka ove godine. Ujedno je i pesimista manje za čak 18 postotnih poena. I premda u ankete Hrvati inače duboko sumnjaju, rezultate ove nije naručio nitko iz Hrvatske, nego ju je proveo Eurobarometar anketirajući "uživo" kroz intervju 1004 naših građana odabranih prema reprezentativnom uzorku. Ista je anketa pokazala da čak 79 posto hrvatskih građana smatra da je članstvo u EU korisno za zemlju, a u usporedbi s većinom drugih zemalja u EU Hrvati spadaju među optimističnije.