Zašto je mađarska desnica pala, a poljska nije

Mađarski premijer Viktor Orbán i njegova stranka Fidesz doživjeli su u nedjelju poraz na lokalnim izborima u mnogim mađarskim gradovima, uključujući glavni grad Budimpeštu. Tamo je pobijedio Gergely Karacsony (s 50,6 posto) porazivši dosadašnjeg gradonačelnika Istvana Tarlosa iz Fidesza, koji je dobio samo 44 posto glasova.

Više put na vlasti

S druge strane, poljska konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) Jarosława Kaczyńskog pobijedila je istog dana na parlamentarnim izborima dobivši 43,6 posto glasova i ostavivši iza sebe 15 postotnih poena Građansku koaliciju predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska. Te se dvije vlade u Europi često uspoređuje pa se postavlja pitanje zašto su mađarski konzervativci doživjeli poraz, a poljski uvjerljivo pobijedili. Mađarski je premijer dugo na vlasti, od 2010. godine. Što ga veže s Poljskom? Obranio je diplomski rad na temu poljskog sindikata Solidarnost na pravnom fakultetu sveučilišta u Budimpešti. U politici je, zapravo, od svoje 14. godine kada je pristupio mladeži mađarske Komunističke partije, a onda je skretao sve više udesno do sadašnjeg stajališta o potrebi uvođenja “neliberalne demokracije” što, pojednostavnjeno, znači diktature.

Orbán je 1989. primio stipendiju Fundacije Soros zahvaljujući kojoj je bio na studiju u Oxfordu, a sada Georgea Sorosa optužuje da podupire nelegalnu migraciju te je dao sagraditi 160 km žičane barijere na granicama sa Srbijom i Hrvatskom. Bio je suosnivačem stranke mladih demokrata (Fidesz) koja je bila antikomunistička, ali progresivna, liberalna i zalagala se za zaštitu ljudskih prava. Kao premijer od 1998. do 2002. uveo je liberalne reforme i BDP je rastao više od po četiri posto godišnje. Od 2002. do 2010. bio je u oporbi, a od te je godine do danas na vlasti. Poljski konzervativci nasuprot tomu na vlasti su neprekidno nešto kraće. Jarosław Kaczyński bio je premijer 2006.-2007., a osnivač je stranke PiS koja ima i šefa države Andrzeja Dudu te premijera Mateusza Morawieckog. PiS je na vlasti nešto kraće od Fidesza u Mađarskoj, odnosno od 2005. do 2007. te od 2015. godine.

Jahta pokraj Dubrovnika

Osim toga, u Mađarskoj se, za razliku od Poljske, oporba ujedinila. Fideszovi su kandidati poraženi jer se promijenila klima u društvu. Karacsony je uvjereni europejac, a najavio je velike promjene u zaštiti okoliša u Budimpešti. Ujedinjena bi oporba mogla imati i šanse za pobjedu na parlamentarnim izborima 2022. U Poljskoj je oporba razjedinjena i možda će se na sljedećim izborima ugledati na Mađarsku.

Oporba Fideszu pobijedila je osim u Budimpešti u još devet gradova, dok su Fideszovi gradonačelnici sačuvali 13 gradova, među kojima i grad Győr. Tamošnji gradonačelnik Zsolt Borkai postao je poznat neposredno prije izbora i zbog skandala s golim djevojkama na jahti blizu Dubrovnika. Devet dana uoči lokalnih izbora objavljene su slike i snimke Borkaia s djevojkama i pićem na stolu. Borkai se ispričao i taj seksualni skandal vjerojatno nije utjecao mnogo na birače, ali je pitanje koliko će dugo potrajati to povjerenje koje je dobio.

Ima onih koji kažu kako je na ovim izborima poljski PiS pobijedio i zato što je obećao povećanje minimalne plaće, besplatne zdravstvene preglede za starije od 40 godina, manje poreze za poduzetnike i potporu za poljoprivrednike te porezne olakšice za mlađe od 26 godina. Usto, i poljsko gospodarstvo bilježi dobre rezultate (rast pet posto, nezaposlenost mlađih od 30 godina samo 5,1 posto). Birači biraju i obećanja.